西螺七崁武術之鄉路跑 全免費還可獲七龍珠

雲林武術故鄉的西螺七崁推倡健康，推出「七崁路跑GOGOGO」，今年第3年來到三崁，除免報名費，還加送豐富獎品，優勝者有機會獲得精美的三崁「犀牛望月」龍珠，雲林縣長張麗善今天代言，強調名額僅2400名，明天開始報名，去年不到十分鐘即額滿，歡迎大家踴躍來跑健康，觀賞西螺武術故鄉之美。

西螺七崁武術文教基金會今天在縣府召開2024西螺七崁路跑報名宣傳記者會，並發表全國第一套西螺七崁武術健康操，包括縣長張麗善、教育處長邱孝文及縣議員李明哲、廖偉晴等人與會。

基金會董事長丁振遠表示，西螺七崁路跑今年邁入第3年，延續前年是跑到頭崁西螺廣興、去年二崁吳厝，今年則是三崁是二崙犁份莊、田尾及湳仔三部落，希望能讓民眾透過路跑認識西螺七崁武術、文化，也帶動大西螺地區觀光。

張麗善表示，透過路跑活動可以健身、增進人際關係，沿途還可以欣賞大西螺地區風光，以寓教於樂方式宣揚七崁武術文化傳承，所以路跑完賽可獲得一顆獨一無二的龍珠，連續參加7年即可蒐集到象徵西螺七崁榮耀的七龍珠。

李明哲指出，路跑10月6日在西螺森活武樹園區起跑，4K休閒組路線是來回西螺大橋、名額1200人，9K挑戰組及21K半馬組名額都是600人，8月23日中午12點開放報名，完全免費，去年10分鐘即額滿，呼籲熱愛路跑民眾手腳要快，歡迎踴躍參加。