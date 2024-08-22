南市學校午餐玩出料理新創意 仁德、永康國小拿下教育部「午星獎」
台南市學校參加國教署舉辦的推動學校午餐科技創新計畫「午星獎」學校午餐菜單表揚，仁德、永康國小脫穎而出獲在地食材獎。學校將紅蔥頭、蛤蜊、虱目魚、芝麻等在地食材融入創意菜單，烹飪出孩子喜愛的營養午餐，展現學校「健康、安全、美味」的午餐理念。
為提升學校午餐菜單品質及多元性，以及促進學校間的菜單交流，教育部國教署委託國立成功大學舉辦2024推動學校午餐科技創新計畫「午星獎」學校午餐菜單表揚。參賽的仁德國小與永康國小所推出的菜單都各具特色，深受青睞。
仁德國小為消弭學童抗拒海鮮食材的心理，以海鮮食材為主，設計出有豐富層次的口感和令人驚艷的菜色。菜單以蝦仁搭配水生蔬菜筊白筍，繽紛色澤可提高食慾；含在地食材的油蔥蒸蛋，讓每一口都有油蔥酥的香氣；冬瓜蛤蜊湯充滿濃郁的海鮮風味，讓學生喜愛上海鮮料理。此套菜單除榮獲「午星獎」，也拿到人氣獎。
永康國小響應世界地球日，將學校午餐融入地產地消、低碳飲食等概念，選用學甲虱目魚和東山柳丁，創造酸甜滋味的海鮮料理；七股文蛤和菇類拌炒，可補充纖維質；西港芝麻搭配時蔬，增加風味；永康白蘿蔔和安南玉米燉煮，清香又甘甜。此套菜單顧及食品安全及營養，也符合「享當季、吃在地、食永續」概念，落實從產地到餐桌的理念。
教育局表示，台南市112學年度的午餐自辦比率95%，為六都之冠，近3年更增聘22名學校營養師，透過專業營養師的食材選擇和搭配，提升學校午餐的飲食品質和健康意識。教育局長鄭新輝說，為協助學校午餐菜色多樣性，自2019年起辦理廚藝競賽，並藉由「台南市學校午餐教育資訊網」（https://lunch.tn.edu.tw/menu）進行校際菜單交流，目前網站已收集「護目」、「高纖」、「高鈣」、「異國」、「在地料理」等16項主題菜單，1000道以上菜色。
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