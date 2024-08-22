南市準公托到宅保母收費「不如基本工資」 黃偉哲允檢討

因應準公共化保母托育政策，台南市社會局依照中央規定訂定「到宅日間托育」每月收費2萬4千元，保母抱怨不如基本工資，多名議員接獲陳情要求市府應提高收費標準，但社會局10月才要召開居托委員會討論，議員認為趕不上保母和家長簽約，揚言率保母到市長室抗議，市長黃偉哲允諾1個月內給答案；但有家長擔心保母收費若太高也會增加家長的負擔。

台南市議會第4屆第6次臨時會昨天閉幕，通過包含聯席審查墊付款案、一般提案與及112年度台南市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，市議員蔡筱薇提出臨時動議，指有多位議員也提案關心，有關居家式的托育人員目前收費標準上限，到宅保母僅2萬4千元，比最低工資還低，對到宅保母很不友善。

社會局長盧禹聰答詢時表示10月份要召開「居托委員會」討論決定，議員不滿收費標準已經公布了，保母也準備和家長簽約，拖到10月無法解決問題，要求委員會提早召開，並加上人民團體代表。

社會局說明，依據行政院性別平等會及衛褔部社家署會議決議，由地方政府依權責訂定，社會局依照家庭平均可支配所得來訂定標準，經居家式托育服務管理委員會中決議，訂定台南市準公共到宅日間托育為周一至周五每日10小時，收費上限定為2萬4000元，每增減1小時，得增減1000元，其他到宅服務費用以雙方契約協議。

社會局指出，依中央居家式托育服務提供者登記及管理辦法規定，居家托育人員可提供半日、日間、延長或臨時托育等服務，至多可收托4人，其中未滿2歲者至多2人。目前已著手蒐集台南市到宅日間托育收費情形，一個月內召開居托委員會，將托育人員到宅準公日間托育收費標準提高案納入議程討論。

行政院為協助送托家庭減輕經濟負擔，今年起調升補助，送托準公共托育服務者（到宅或在宅）每月為1萬3千元，楊姓家長說，若收費2萬4千元扣掉補助1萬3千元，家長只要負擔1萬1千元，若調升到3萬元，家長就要負擔1萬7千元，在調高收費時也要考量家長的負擔。