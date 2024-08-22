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70歲高年級實習生重返職場 挑戰超商店員工作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
高齡學員認真充當超商人員服務取件顧客體驗。圖／台南就業中心提供
高齡學員認真充當超商人員服務取件顧客體驗。圖／台南就業中心提供

勞動部雲嘉南分署台南就業中心與統一超商今天在「大欣門市」辦理職場就業見習體驗暨現場面試活動，年齡為45歲至70歲高年級生參與，從如何為顧客取貨找件、補貨、貨品下架、清潔及搬重等體驗活動，最高齡70歲的王大姐說，從未想過有機會成為超商店員，工作項目雖然複雜，但只要給機會多練習，一定能勝任。

雲嘉南區銀髮人才資源中心也到場舉辦面試前就業促進研習課程，邀請講師傳授面試技巧、履歷撰寫及超商工作內容介紹等準備課程。促使高齡朋友在面試前善用自我優勢把履歷寫好，在面試當天合宜的表達自己。

參與學員多能按著作業流程練習，對收銀工作感到有些複雜，但只要有資深店員每日帶領及複習，加上寫下來紀錄增加記憶，希望業者能給高年級生更多點時間去學習，增加各項工作的熟悉度。

統一超商友善邀請高年級實力生，重返職場接受新挑戰，重新歸零開啟第二人生，並多方考量長者體力負荷與身體狀況，常討論優化友善職場項目，包含為樂齡店員增設減壓墊、省力服、採取半箱進貨、工時優化、將飲料製作流程放大圖示化、提供放大鏡等。

另一方面也為中高齡者提供社會參與機會，回歸社會從事經濟性活動對長者的健康維護和以及失能失智的預防有很好的效果，提供的不只是一個工作機會，而是邀請長者一起開創全新可能，讓消費者看到熟齡者也有工作能力和社會實現的機會。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，在台灣高齡社會，隨著醫學不斷的進步，人不僅長壽而且身體更健壯，許多人即使年過65歲，仍然可以繼續工作。加上台灣65歲以上老年人口持續增加。在2018年台灣老年人口占總人口比率超過14％，邁入高齡社會；推估將於2025年高齡人口超過20%，邁入超高齡社會。有鑑於此，勞動部致力於促進中高齡及高齡朋友就業，以提升整體勞動結構的彈性。詳情可洽各就業中心，或撥免付費客服專線：0800-777-888。

中高齡 台南 店員 老年人口 超商 面試

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