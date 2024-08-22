南市321巷藝術聚落充滿城市記憶 使用建材銀行舊料最多的建築

台南市市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群又稱321巷藝術聚落，文化資產管理處表示，這是台灣極少數保留完整的日治時期陸軍官舍群，於民國1946年前後借成大作為教授宿舍，其中位於公園路321巷27號的宿舍為美術家郭柏川故居，這些宿舍除了是文化資產，也是充滿城市記憶的地方。

文資處表示，宿舍修復工程總經費近2億元，完成園區內2棟獨棟官舍與8棟雙併官舍及附屬設施、圍牆、庭院等修復，由張玉璜建築師事務所設計監造，工程採「對場作」精神，於工程契約中要求施工廠商必須就大小木作、泥作、瓦作等主要工項，聘任2組以上的匠師團隊同時進行古蹟修復，如期控管工程進度；並且最大化的保留園區內「常民生活化」的表情，如杉木電線桿、保留原有漆色，需重新上漆則選用相似的顏色，保留不同時期的衛浴設施、空間形式，讓每棟宿舍都有自己的表情跟風采。

修復過程中，儘可能將勘用的舊材料予以保留、利用，除了保留原有勘用的舊材，並向台南市文資建材銀行申請舊料，總共使用4558材積的木材，黑燻瓦、水泥瓦、五金材料、舊玻璃等，是目前向建材銀行申請使用物料最多的工程，這些具有歷史的舊材，重新在園區中找到延續其功能之所。