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南市翻轉古蹟修復工地印象 以科技體驗浪濤拍打下的赤嵌樓

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府迎接台灣文化創意博覽會，將在赤崁樓打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，呈現拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。圖／南市文化局提供
台南市政府迎接台灣文化創意博覽會，將在赤崁樓打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，呈現拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。圖／南市文化局提供

台南市政府迎接台灣文化創意博覽會，8月23日至9月1日展期間，國定古蹟赤嵌樓不僅持續夜間開放，更將運用5G數位科技，打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，每晚7時至9時15分播放，再現台江內海浪濤曾拍打普羅民遮城的景象。

文化局指出，赤嵌樓海神廟正進行第2期修復工程，為打破民眾對古蹟修復只能是被鐵皮圍籬高築的工地印象，運用「工地展場化」的概念，將修復工程鷹架以大幅帷幕覆蓋，搭配園區內大片草皮，播放「400年前那片陽光沙灘」影像，打造再現海浪拍打城牆的大型環景沉浸式劇場，現地重現這座17世紀曾是台灣商業中心的重要城市，為走入園區的民眾帶來沈浸式視聽經驗，感受滄海變桑田的精采過程。

策展人蘇峯楠說，放映影像是以一張17世紀初的古地圖為起點，藉由文化科技的展演形式，讓觀眾沉浸在令人陶醉的赤崁夕照與鯤鯓浪濤中，在現地感受普羅民遮城、台江內海與沙洲數百年來的自然變遷與歷史脈動，打造文博會限定的「台南400限定景觀」。

為求投影呈現最佳效果，投影器材特別採用與2021年日本奧運同等級的超高流明投影機，首次運用在國定古蹟建築物上，結合中華電信開發的數位互動設計、5G行動網路及雲端邊緣運算技術，讓現場參與的民眾能夠透過自己手機掃描QRcode引導至活動網頁，與光雕投影低延遲的即時角色互動。

相關參觀資訊，請至2024台灣文博會在台南官網(https://tainan400.tainan.gov.tw/expotainanniau/index.php)、台南市政府文化局官網(https://culture.tainan.gov.tw) 或持續關注「藝遊台南」臉書粉絲專頁。

台南市政府迎接台灣文化創意博覽會，將在赤崁樓打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，呈現拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。圖／南市文化局提供
台南市政府迎接台灣文化創意博覽會，將在赤崁樓打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，呈現拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。圖／南市文化局提供

台南 國定古蹟

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