柳營奇美醫院慶20周年 期許走入醫療公益關懷生命幸福

柳營奇美醫院今天舉辦 「永續創新、再創高峰」大會慶祝開院20周年。奇美醫療體系董事長許春華、經營決策委員會副主委邱仲慶、柳營院區院長黃順賢帶領各單位主管出席，回顧柳營奇美醫院20年發展歷程，提供在地各項醫療服務點滴，還安排醫師樂器演奏，分享歡慶氣氛。

院慶系列活動在醫院門診區走廊及宿舍大樓展覽「柳奇20週年照片接龍回憶SHOW布條」及「人物影像展」與「歷史剪報」，吸引路過民眾員工駐足欣賞。並有柳奇20周年慶打卡道具及「簽名樹」，提供拍照留念及分享。活動穿插醫師音樂演奏及20周年微電影、貴賓祝福影片增添光彩。

黃順賢表示，特別感謝20年來在地民眾一路相挺，也感謝董事、永康總院、佳里院區這些年鼓勵與支持、同仁齊心努力，使柳營院區得以成長茁壯。未來仍會延續奇美集團的經營理念，秉持醫院「關懷 專業效率」服務宗旨，以創新醫療、培養新生代人才、建構組織文化，來持續照護弱勢與溪北地區民眾的身心健康，為社會大眾的健康事業做出更大的貢獻。

許春華表示，奇美集團創辦人許文龍先生曾說「一百年後，希望留給台灣永續存在的，一是奇美醫院，一是奇美博物館」。人要過得幸福，追求幸福人生，最終還是要回到健康的心靈和強健的身體。因此成立了奇美博物館以文化滋養人們心靈，開辦奇美醫院以醫療服務照顧人們健康。感謝柳營奇美醫院努力耕耘20年卓然有成，不斷精進醫療設備與服務團隊，持續提升曾文溪以北地區民眾醫療與健康福祉，實踐許文龍以友善醫療回饋社會的理想。