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中元普渡供品轉做公益 南市21單位捐出供品物資逾5千份

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市有21個單位將普渡供品捐出做公益。圖／台南市社會局提供
台南市有21個單位將普渡供品捐出做公益。圖／台南市社會局提供

台南市政府社會局鼓勵將中元普渡物資捐做公益，截至目前已有21個公私單位響應加入，累計捐贈白米3600包、及麵、罐頭、餅乾與飲品等供品物資已逾5000份，提供台南市實物愛心銀行及弱勢家庭使用，以實際行動回饋社會，共同照顧更多有需要的民眾。

市長黃偉哲表示，非常感謝各公私單位捐贈各界在中元普渡期間的供品物資，這些民生用品可以挹注許多有需要的家庭日常所需，政府力量有限，民間力量無窮，社會局開辦愛心銀物銀行及台南市公益平台，整合各慈善夥伴愛心捐款及物資，邀請更多社會愛心人士、企業及團體一起加入公益行列，共創溫暖大台南。

社會局長盧禹璁表示，今年捐贈普渡物資捐助弱勢，有台南市良寶宮、九龍三清殿、新宅濟福寺景德祠、三五甲鎮山宮、下寮仔溪洲福安宮、南瀛道教會、正統鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府等熱心公益的寺廟，多個公益團體及市府各局處共計21個單位，捐贈單位及數量都在陸續增加中，後續由社會局將普渡物品傳愛給全市70處社福單位及台南市各實物愛心銀行及分站所服務的弱勢家戶，將愛心物資提供給需要的人。

社會局說，台南市實物愛心銀行自2019年開辦以來，已建置39處服務據點，包含5處委辦實體店面、16處合作實體店面及18處實物分站，目前累計已有44萬7100人次受益。社會局也建置「台南市公益平台」，整合物資及福利支持等服務，有意捐共同參與助人行列者，可上台南市政府社會局網站查詢或社會救助科06-2995686洽詢。

台南市有21個單位將普渡供品捐出做公益。圖／台南市社會局提供
台南市有21個單位將普渡供品捐出做公益。圖／台南市社會局提供
台南市有21個單位將普渡供品捐出做公益。圖／台南市社會局提供
台南市有21個單位將普渡供品捐出做公益。圖／台南市社會局提供
台南市有21個單位將普渡供品捐出做公益。圖／台南市社會局提供
台南市有21個單位將普渡供品捐出做公益。圖／台南市社會局提供

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