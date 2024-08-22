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凱米颱風汽機車泡水台南有補助 議員要求小店泡水比照辦理

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
凱米颱風造成大量汽機車泡水，台南鹽水武廟前多部車輛淹沒水中。記者周宗禎／翻攝臉書「我是鹽水人」
凱米颱風造成大量汽機車泡水，台南鹽水武廟前多部車輛淹沒水中。記者周宗禎／翻攝臉書「我是鹽水人」

凱米颱風造成台南多處積淹水，台南市長黃偉哲日前宣布泡水汽、機車也加碼補助，由「台南市重大災害賑災捐款專戶」支出。國民黨台南市議員蔡育輝今天要求市政府對店舖商家泡水造成的損失，也應該比照適度由專戶補助。市長黃偉哲承諾，會在下一次定期會前答覆是否可行。

蔡育輝指出，這次收到嚴重災害的很多是小店舖小商家攤位，看到隔壁的住戶都有補助，他們只因為做個小生意受損嚴重，卻沒有辦法得到救助，而賑災專戶目前還有14億5700多萬元，應該給予災民更多支持。

凱米颱風積淹水造成汽機車受損，台南市政府同意汽車維修超過2萬元、機車受損維修超過2千元，只要檢具收據或其他「足資證明資料」，即可申請補助，並責成各區公所「從速、從簡」儘速處理。

凱米颱風 台南 災損 黃偉哲

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