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台南中醫師發願建永康開天聖明宮 8年庇佑31生考上醫科

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
高裴凱與媽媽感謝神農大帝庇佑如願以償考上成大醫學系，左為中醫師陳俊銘。記者周宗禎／攝影
高裴凱與媽媽感謝神農大帝庇佑如願以償考上成大醫學系，左為中醫師陳俊銘。記者周宗禎／攝影

台南中醫師陳俊銘發願興建的永康開天聖明宮，主祀神農大帝，2017年建廟後就常有想考醫科的學生與家長前往祭拜，至今已有31名信徒考上醫學系、中醫系或牙醫系，今年則有7人如願成為醫科生。

開天聖明宮自慈聖宮祖廟分靈神農大帝，以神農氏為主神，因衪是漢醫藥的始祖，醫學系師生的祖師爺。今年有考上台大牙醫、成大醫學系等考生與家長來還願。

台南一中學生高裴凱表示，大學分科考試分數放榜前來跟神農大帝請示，可能會上哪個醫學院的醫學系，結果神農大帝連三聖杯告訴他會上成大醫學系，等到接到分數又來請示如何排志願序，神農大帝還是三個聖杯告訴他「會上成大醫學系」，結果放榜真的錄取。

高裴凱說，到開天聖明宮參拜神農大帝是因學姊成大醫學系李佳珈的媽媽介紹，過去一路走來總是差了臨門一腳。連續三年進奧林匹亞國家選訓營，最後卻沒有進國家代表隊。這一次大學分科考試媽媽帶他到開天聖明宮參拜，一方面是心靈有寄託，一方面也希望能夠考運亨通。

他說，以科學的角度來看連續三聖杯好幾次機率真的太低了，所以他覺得冥冥中神農大帝真的在跟他對話，指引他未來人生的大方向，經歷之前幾次大考考運不順遂，這一次他感受到了神農大帝庇佑讓他如願以償考上成大醫學系，非常感恩。

陳俊銘表示，張雋亞和他媽媽非常虔誠，媽媽一星期有五六天都會來開天聖明宮拜拜，孩子最後如願以償考上台大牙醫學系，他的分數成大醫學系也會上，但因為他爸爸是府城很有名的牙醫師張博川，所以他們選擇了台大牙醫學系，他們都非常感謝神農大帝的庇祐。

高裴凱與媽媽感謝神農大帝庇佑如願以償考上成大醫學系，右為中醫師陳俊銘。記者周宗禎／攝影
高裴凱與媽媽感謝神農大帝庇佑如願以償考上成大醫學系，右為中醫師陳俊銘。記者周宗禎／攝影
高裴凱感謝神農大帝庇佑如願以償考上成大醫學系。記者周宗禎／攝影
高裴凱感謝神農大帝庇佑如願以償考上成大醫學系。記者周宗禎／攝影

中醫 信仰 牙醫 醫學院

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