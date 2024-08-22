南市集中普度半個月收230噸紙錢 減碳護空品奏效

台南市環保局推動「集中普度」與「集中燒、適量燒、替代燒」的新紙錢3燒，統計半個多月來紙錢專爐收了近230公噸紙錢，較去年同期增加了16%，顯示民眾對環保普度的認同度和接受度提升，讓街頭煙霧減少，空氣變得更清新。

中元節是國人重要的民俗節日，普度與祭祖所用的紙錢量約占全年的3分之1，南市環保局今年與環境部及民政局合作，在首廟天壇、開基玉皇宮和下營上帝廟分別辦理「普度集中辦、紙錢集中燒」宣導活動，由環境部部長彭啟明與市長黃偉哲主持，鼓勵市民踴躍參與環保普度。

南市約130間設有金爐防制設備或參與紙錢集中燒的優質寺廟，中元前環保局透過公所、里辦公處協助向里民宣導，希望能就近參與寺廟或社區大樓的集中普度，減少自行焚燒紙錢造成煙霧和污染。

環保局長許仁澤表示，今年陸續於永康、東區共15家全聯門市和虎尾寮的4處活動中心設置紙錢集中箱，提升市民參與集中燒的意願和便利性，部分集中箱在一兩天內就已經裝滿，後續將增加收運頻率。統計農曆7月1日到17日，全市紙錢專爐收了近230公噸紙錢，較去年同期增加了16%

市長黃偉哲強調，民俗信仰與環境保護同樣重要，市府團隊致力於在施政上找到市民樂見的平衡點。中元普度從「集中燒」、「適量燒」到「替代燒」開始，循序漸進推動環保祭祀，並將剩餘的金錢捐作公益，讓愛心與環保共同促進良性循環，為環境盡份心力。