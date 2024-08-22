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嘉縣梅嶺美術館展國父紀念館藏 藝遊寶島

中央社／ 嘉義縣22日電

「藝遊寶島-2024國立國父紀念館館藏巡迴展」，即日起至9月15日在嘉縣梅嶺美術館展出35件精品，涵蓋水墨、油畫及水彩三大藝術表現形式，展示台灣各地名勝與風土民情歡迎參觀。

梅嶺美術館今天發布新聞稿表示，「藝遊寶島」主題展帶領觀眾透過藝術漫遊台灣，從北部的桃園角板山到南部的嘉義阿里山，從東部的花蓮太魯閣到離島的馬祖芹壁村，透過藝術家的巧妙畫筆，將台灣自然之美生動展現在畫布上。

此次展出作品中有9件出自嘉義在地藝術家作品，作品以嘉義的自然風光與人文風情為主題，有阿里山、姊妹潭、朴子穀倉等在地題材，透過藝術凝聚觀者情感，深化與嘉義的連結。

梅嶺美術館表示，展覽展示藝術家們的精湛技藝，邀請所有藝術愛好者前來觀展，欣賞台灣絕美風光與多樣文化。

嘉義 美術館 藝術家

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