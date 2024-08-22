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民雄大士爺祭小吃攤林立 設「竹籤回收桶」避免清潔員受傷

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄大士爺文化祭沿街設有13個垃圾回收點，今年還特別設置竹籤回收桶。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄大士爺文化祭沿街設有13個垃圾回收點，今年還特別設置竹籤回收桶。圖／民雄鄉公所提供

嘉義縣民雄鄉大士爺文化祭將在8月24至26日登場，為期3天每年吸引逾10萬人相當熱鬧，小吃攤位排隊人潮絡繹不絕，公所提供垃圾袋讓民眾丟垃圾，但竹籤藏在垃圾袋就像凶器，恐刺傷清潔人員，公所今年首次設立「竹籤回收桶」，盼民眾發揮公德心，保護清潔人員。

民雄大士爺文化祭除了必買雨傘、雨衣之外，各式小吃攤販更是一大亮點，其中燒烤、豆乳雞、鹹水雞、炸魷魚、章魚燒、糖葫蘆等多種小吃都會用到竹籤，往年常有民眾直接丟在地上，或是未折斷就丟進垃圾桶，導致清潔人員刺傷，公所今年特別設置「竹籤回收桶」。

民雄鄉公所表示，民雄大士爺文化祭慶典期間在街上設有13處垃圾分類桶，以及竹籤桶放置點供民眾丟棄垃圾，請大家走到定點再分類丟垃圾，祭典期間共同維護環境，竹籤請丟「竹籤回收桶」，避免清潔隊員打包垃圾、分類垃圾時被竹籤刺到受傷。

民雄鄉公所也說，每年慶典期間全台民眾蜂擁而至，帶來人潮及無限商機，但每晚活動後街道都是垃圾相當髒亂，今年召募東榮村、中樂村、西安村、寮頂村、慈善關愛協會及民雄文教基金會等共1200人次志工整理環境，呼籲大家參加神明祭典，一起維護環境整潔。

嘉義縣民雄大士爺文化祭沿街設有13個垃圾回收點，今年還特別設置竹籤回收桶。圖／民雄鄉公所提供
嘉義縣民雄大士爺文化祭沿街設有13個垃圾回收點，今年還特別設置竹籤回收桶。圖／民雄鄉公所提供

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