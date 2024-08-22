住家查扣逾700萬…二崙鄉長鍾東榮涉貪被羈押 雲縣府接到公文後將派代

雲林縣二崙鄉長鍾東榮和鄉代主席楊世彬昨天被最高檢察署執行綠能掃黑「靖平專案」，兩人被彰化地檢署漏夜偵訊後羈押禁見，其家人今天受訪時，對檢調突如其來的搜索也感到驚訝，至於鍾如何涉案並不清楚，只能靜待司法調查。雲林縣府民政處則表示，在接獲法院公文後依地方制度法派任代理鄉長。

雲林鄉長鍾東榮及代表會主席楊世彬，疑涉鄉內綠能工程受賄，彰化檢調「靖平專案」小組昨天發動搜索，跨過濁水溪到二崙鄉長和鄉代主席住家展開搜索，當場查扣727萬餘元現金，檢方昨晚訊後對鄉長、代表會主席等7人向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，雲林縣從二崙鄉往麥寮到台西、口湖等鄉，近一年多來積進行風力與太陽能等綠能工程，有的鄉進行順利，有的則遭受百般陳抗阻撓，更傳出多起弊案，包括前後兩名議長、兩名鄉長和兩名議員涉案遭羈押或起訴，如今二崙鄉長鍾東錦和鄉代主席同案被捕，引起地方政壇關注。

政壇人士指出，72歲的鄉長鍾東榮為無黨籍，被地方視為親藍，曾任多屆鄉代和副主席，後來擔任一屆主席後即於2022年轉戰鄉長，挑戰民進黨提名的楊文創，因民進黨有另一人脫黨參選，形成分裂，使一向被視為偏綠的二崙鄉，民進黨吞下敗仗，鍾東榮以43票些微差距入主二崙鄉。

鍾鄉長家人今天受訪，對於鍾涉起哪個綠能案場弊案表示不清楚，鍾的家人說，從不涉足公所所以不知道，至於是否冤枉，鍾的家人苦笑說，說冤枉檢調人員就會採信嗎，一切靜待司法調查。

二崙鄉長鍾東榮和主席楊艱世彬羈押禁見，雲林縣府表示，待接到法院公文依地制法78條將予停職再行派代。至於鄉代主席則由代表互推代理。