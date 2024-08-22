嘉縣長翁章梁訪法國貝格萊焚化廠 參觀SRF固體再生燃料作業過程

嘉義縣長翁章梁赴歐洲考察，昨天參訪法國貝格萊焚化廠環保園區，資源回收細分類廠引進光學分選與機械手臂設備，還設有SRF固體再生燃料製造廠供工業鍋爐使用。翁章梁說，番路鄉資源回收貯存場今年完工啟用，將參考智慧化及自動化設備，讓資源回收更安全便利。

環保局長張輝川說，法國波爾多貝格萊焚化廠年處理量約27萬公噸，園區設有5300平方公尺的資源回收細分類廠，設置14台光學分選機、3台機器手臂，且各工作站都有人體工學感測器，可偵測人員姿勢是否正確並給予糾正，以預防工作人員出現肌肉骨骼疾病。

威立雅集團總裁Thibaut DEJARDIN接待翁章梁，引導參訪團實地勘查，並以簡報說明波爾多地區廢棄物處理政策與現況，介紹歐洲地區已廣泛將SRF固體再生燃料用於工業鍋爐，作為發電與供熱使用，落實轉廢為能、廢棄物資源化，打造循環經濟典範。

SRF製造廠透過破碎、風選、磁選等程序，將不可燃與有害的廢棄物進行分離與篩選，分選後留下高熱值且適合作為燃料的廢棄物，就是所謂的固體再生燃料，可供應造紙業、紡織業等工業鍋爐、水泥業或發電廠作為替代燃料，減少煤炭等傳統燃料的使用，達到減碳效果。

翁章梁表示，嘉義縣政府、番路鄉公所與環境部合作打造番路鄉資源回收貯存場今年初完工啟用，改善及優化清潔隊員的作業環境，讓資源回收分類工作更安全方便。貝格萊資源回收細分類廠設有光學分選與機械手臂，將資源回收細分類智能化與自動化，值得嘉義縣學習。