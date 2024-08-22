嘉市前議員凌子楚獲聘笨港口港口宮總幹事 與媽祖緣深樂當筆生

民進黨前嘉義市議員凌子楚上個月，獲聘逾300年的國內知名媽姐廟、嘉義縣東石鄉笨港口港口宮總幹事，他家信奉「港口媽」，與媽祖緣分深，到任滿月承辦延續179年的中元普度傳統祭典，圓滿落幕，他將以自身經驗協助廟方建立制度，保存宗教歷史文物，推動宗教觀光。

凌子楚曾參選嘉市立委，本屆競選議員連任失利，又角逐本屆綠營立委提名失敗，雖參選過程不順遂，但其人品問政能力獲肯定，獲港口宮聘為總幹事，管理委員會邀他協助廟方記錄文史特色，借重長才，爭取公部門資源，結合台糖小火車串聯港口宮、鰲鼓溼地、高跟鞋教堂等景點，推動宗教觀光。

港口宮六庄11角頭，農曆7月15日舉辦延續179年的中元普度傳統，是台灣歷史歷史最悠久的中元普度宗教文化觀光活動，源於1845年北港溪河道變更，造成民眾傷亡慘重，六庄11角頭村民眾，共同拜請港口宮媽祖做主，辦理中元普度祭拜及慈善活動。

凌子楚說，今年眾志成城，中元普度六庄11角頭協力，再破中元普度供桌和供品紀錄，祭拜超過2200桌供品、200頭豬、200噸白米，還有各類作為慈善的供品，祭典結束後，分配慈善單位運用，濟助貧困。

開鬼門，農曆7月14日凌晨3點廟方笠燈篙，是媽祖廟全年無休唯一關門時刻，7月14日中午到7月15日，為體恤好兄弟，媽祖廟特別關廟門，而且媽祖背向大門，方便好兄弟普度，充分顯示媽祖慈悲體貼，普度慈悲。

凌子楚表示，父親過去擔任台糖工程師，他讀國中小每年寒暑假，會跟隨父親到鰲鼓濕地園區辦公室寫作業，家裡信奉「港口媽」，與媽祖緣分深，希望以自身經驗協助推展廟務。