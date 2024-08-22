火雞肉飯特展 「嘉」餚美味揭祕

建館20周年的嘉義市立博物館，費時2年委託成功大學歷史系及策展團隊，調查國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，昨開幕，展出火雞肉飯身世背景、美味祕訣、人情故事、65間火雞肉飯專賣店家地圖等，民眾直呼大開眼界。

嘉義市政府曾調查嘉市有150家火雞肉飯店家，比超商還多，主要食材是火雞肉；前市長、總統府資政張博雅說，「我相信若做調查，嘉義人沒一個會說沒吃過雞肉飯！」雖叫火雞肉飯特展，在地人習慣簡稱「雞肉飯」，外地人常說是火雞肉飯。

市長黃敏惠、張博雅等人等人參加開幕，黃敏惠說，每個人心中都有不同的火雞肉飯，吃雞肉飯簡單，簡單容易的事，策展卻不容易簡單。

火雞肉飯特展即起展至明年3月2日止，市府表示，展期配合每月1場推廣活動，包括美食巡禮、繪本導讀等，詳細資訊可洽嘉市立博物館官網。