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雲林虎尾建國眷村 發現日軍航空隊遺跡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，近日進行修復及再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，圖為紅磚砌成的車道遺跡。記者陳雅玲／攝影
雲林虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，近日進行修復及再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，圖為紅磚砌成的車道遺跡。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，之後被國民政府接收作為眷村，根據史料記載，建國一村的日軍軍醫院有迴轉道與車道，外界原以為不復存在，近日調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽；文觀處表示，佐證該處成為眷村之前是日本海軍航空隊軍事要地，為文資保存帶來更具時代意義的故事脈絡。

虎尾鎮建國一村、二村2015年6月1日公告登錄為雲林縣聚落建築群，縣府陸續進行修繕，去年獲文化部核定440萬元，針對虎尾建國一村的最後一塊拼圖，包括「甲棟」、「1號眷舍（里長宅）」、「庫房棟」、「21號眷舍」、「14號眷舍」、「竹房棟」，委託虎尾眷村再造協會與蔡沛辰建築師合作修復及再利用調查。

虎尾眷村再造協會理事長魯紜湘說，1943年日軍徵收虎尾鎮後壁寮、竹圍仔、吳厝等聚落，作為海軍航空兵舍1區至4區，其中1區（即現在的建國一村）當行政空間，興建醫院、宿舍、倉庫、水園區、碉堡等，比對之後國民政府接收的地圖顯示，醫院有運送病患的車道與迴轉道，但在醫院遺跡旁卻看不出，僅2006年普查時發現一節車道遺跡，上周挖出約100公尺紅磚堆砌的車道、送水的水管，車道應是日軍在1944年興建完成，距今近80年歷史。

調查團隊也在附近挖到當時的修車溝槽，魯紜湘說，從這些遺址了解到日軍在建國一村從醫院運輸病人的道路、車庫，到維修的修車溝槽等，都有完整規畫，只是後續國軍眷屬在上面建房舍，讓這些遺跡埋沒在下方。

日軍 眷村 車道

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