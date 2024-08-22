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台南機場越南航線 拚年底復航

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市議員陳怡珍（右三）昨天在議會建設委員會關切，台南機場直航越南胡志明市班機之事。圖／陳怡珍提供
台南市議員陳怡珍（右三）昨天在議會建設委員會關切，台南機場直航越南胡志明市班機之事。圖／陳怡珍提供

台南機場13年前核定開放國際航班，固定航班曾包括往返武漢、香港、日本大阪、越南胡志明市，因新冠肺炎疫情4年前陸續停飛，去年一度恢復越南航線又停航，目前無國際航班。議員昨質詢指出，飛越南班機以往每周4班，載客率穩定成長，商務及旅遊都有需求，市府應盡速爭取恢復；南市觀光旅遊局長林國華說，已與航空公司接洽中，力拚年底前完成。

林國華指出，台南往返越南胡志明市這條國際航線是越捷航空公司代理，目前已與業者接洽中，對方確定有復航意願、已有一定進度，待正式簽署備忘錄後將對外公布復航時間點。

市議員陳怡珍說，疫情爆發後，台南機場國際航班相繼暫時停飛，其中2016年6月開啟台南至越南胡志明市班機直航，去年1月一度恢復越南航線約半年，但在10月又停航，造成許多台商及越南籍新住民往返不便，台南市觀旅遊局要盡速洽談，爭取復航台南至越南胡志明市。

陳怡珍也說，台南機場是雲嘉南地區最大機場，許多台商、越南籍新住民回家鄉都會就近到台南搭乘，非常仰賴這條航線，現旅客只能飛至台北、台中、高雄再轉乘回台南，交通成本提高，同時也導致運輸不便。

台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻表示，很期待越南胡志明市航班復航，屆時從台南可以多1條出境的管道，胡志明市是以商務及交流居多，還有新住民返鄉的需求，以往載客率都有約7成，但停航後目前台南機場都沒有國際航班，都要到高雄機場搭機，希望能夠順利復航，且盼航空公司永續經營。

「如果可以復航就太好了！」台灣新住民人權展望協會執行長黎氏王燕說，現在要回越南探親都要到高雄小港機場，不只住台南的越南人，還有住嘉義、高雄阿蓮等地，都是從台南機場搭機更方便。

針對越捷航空去年復飛台南往返胡志明市，同年又取消，林國華解釋，是因機場跑道整修，加上越捷公司的飛機調度問題才停掉。

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