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嘉義民雄大士爺踩街祈福遶境 千人「仙氣」上街超熱鬧

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄大士爺踩街祈福遶境今天率先登場，吸引近千人一起裝扮上街相當熱鬧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄大士爺踩街祈福遶境今天率先登場，吸引近千人一起裝扮上街相當熱鬧。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣民雄鄉年度盛事大士爺文化祭8月24日將登場，今天創意踩街祈福遶境率先揭開序幕，今年共有33個隊伍報名參加，吸引上千人盛裝打扮，民雄義消分隊扛著坐竹轎的紙糊大士爺壓軸登場，吸引路過民眾駐足觀賞，踩街迎大士場面壯觀熱鬧。

創意踩街遶境被視為大士爺文化祭的前哨戰，今年以「仙氣」作為主題，33個參加隊伍卯足全力裝扮，展現心目中的「仙」樣，包括仙氣飄飄的仙女，或是充滿仙氣的煙霧、雲霧等，熱鬧的民雄街道今天成為一日限定的千人走秀舞台。

踩街隊伍由將軍會頭牌車領軍出發，接著民雄國中管樂團、民雄國小舞蹈團、幸福快樂舞蹈團、東勢湖囡仔等團隊依序出發，最後民雄義消分隊扛著坐竹轎的紙糊大士爺壓軸登場，吸引許多人圍觀，踩街路線從民雄國小出發，遶境祈福再回到大士爺廟表演。

嘉義縣長翁章梁赴歐洲考察，預計8月25日回台，副縣長劉培東今天代表出席。劉培東說，大士爺文化祭每年吸引數十萬人參加，在祭典前的農曆7月18日，會舉行迎大士爺踩街活動，讓大家共同參與，感受傳統文化的魅力，也一起遶境，祈福求平安。

文化觀光局長徐佩鈴說，今年大士爺文化祭將結合地方文化，創新規畫4大活動，包含好神演藝、好神走讀、好神辦桌，也首次嘗試結合延展實境、5G螢幕互動技術，在大士爺廟與周圍地標打造多處數位祈福體驗，為今年大士爺文化祭打造新體驗。

嘉義縣民雄大士爺踩街祈福遶境今天率先登場，吸引近千人一起裝扮上街相當熱鬧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄大士爺踩街祈福遶境今天率先登場，吸引近千人一起裝扮上街相當熱鬧。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄大士爺踩街祈福遶境今天率先登場，民雄義消分隊扛著坐竹轎的紙糊大士爺，吸引許多民眾圍觀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄大士爺踩街祈福遶境今天率先登場，民雄義消分隊扛著坐竹轎的紙糊大士爺，吸引許多民眾圍觀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄大士爺踩街祈福遶境今天率先登場，民雄義消分隊扛著坐竹轎的紙糊大士爺，吸引許多民眾圍觀。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣民雄大士爺踩街祈福遶境今天率先登場，民雄義消分隊扛著坐竹轎的紙糊大士爺，吸引許多民眾圍觀。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 遶境

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