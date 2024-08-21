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戶外裸視3D動畫成亮點 文博會台南登場邀與會

中央社／ 台北21日電

孔廟、火馬、布丁，文博會主視覺將成造訪台南第一印象。文化部今天分享將在大台南會展中心戶外呈現的大型裸視3D裝置模擬動畫，讓民眾一下高鐵、台鐵就能看見文博會精彩內容。

文化部發布新聞稿表示，裸視3D技術近年已成為台灣數位藝術與視覺設計領域的重大趨勢，此次文博會邀請科技展演藝術策展人馮建彰進一步突破傳統，運用5座LED串聯，以「百面文化製造機」為概念發想。

動畫將播映2024文博會主視覺、高人氣IP角色，以及台南市美術館「我們從河而來」展中的白鹿神獸IP等3大主題。3組裸視3D將在不同時刻展演，白天與夜晚都具備不同觀賞效果，展現文化與科技融合的無限可能。

馮建彰表示，在第1組主視覺裸視3D的設計上，巧妙地運用視覺錯視手法，讓象徵台南的孔廟、火馬、布丁等代表性圖像在螢幕上跳躍翻轉。而以此次參展比率高達60%的IP授權角色所打造的「IP大電梯」動畫，則包含嗨狗小炸蝦、貓貓蟲咖波、AMOW、變種吉娃娃等53組高人氣IP角色。

馮建彰指出，這些動態角色透過裸視3D在螢幕上栩栩如生地呈現，讓觀眾在往來之間直觀地感受到文化創造的過程，「這不僅僅是靜止的展覽，而是一個透過時間的堆疊與生活體驗，不斷創造與創新的文化體驗」。

2024台灣文博會8月23日起在台南文創園區、321巷藝術聚落等地率先登場，接續8月26日至9月1日在主展場大台南會展中心，也將帶來首次結合商展及文化策展的共創展演。

台南 文化部

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