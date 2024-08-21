凱米颱風重創鹽水 新營產業園區捐逾76萬善款

凱米颱風上月肆虐南台灣，台南鹽水多處淹水，居民叫苦連天，新營產業園區廠商協進會10間企業共同捐款救助逾76萬元，提供鹽水公所購買便當和物資，公所今舉辦感恩茶會感謝善行。

參與的10家廠商包括台灣銅業科技、 常琪鋁業、 帝寶工業、 榮剛材料科技、 長榮鋼鐵、 年冠實業、 優達樹脂化工、 兆順機械工程、國璋企業、鴻勝鋁業，捐款金額計76萬8370元整。台灣銅業科技董事長、新營產業園區廠商協進會魏理事長千芸說，主要為善盡企業社會責任，發揮「人溺己溺，人飢己飢」精神，號召新營產業園區內企業廠商一起參與。

鹽水區公所今舉行感恩茶會，由市府民政局長姜淋煌、區長陳文琪頒發感謝狀給參與廠商，陳文琪表示，本次風災感謝市府、國軍、公司行號、民間團體、民意代表協助，也感謝里長在第一時間協助通報里內災情並協助撤離民眾及發放物資，讓鹽水區可以順利度過難關。