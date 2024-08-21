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降低疫病傳播風險 南市府籲傳統禽舍申請補助改建

中央社／ 台南21日電

台南市養雞場約900場，在養量逾1500萬隻，市府今天呼籲傳統禽舍申請補助改建，因應氣候變遷，且改善禽舍環境品質，提高生物安全防疫，以降低疫病傳播風險，穩定生產量能。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，氣候變遷及溫室效應影響畜禽生產日益明顯，今年氣溫又比往年高，養禽場因應極端氣侯及疫病衝擊，已刻不容緩。

農業局呼籲傳統禽舍申請補助改建，改善禽舍環境品質，提高生物安全防疫，降低疫病傳播風險及減少養禽場損失，且在禽舍升級後穩定生產量能，提供消費者更優質禽畜肉品及蛋品。

農業局統計，雞隻是台南家禽產業大宗，約有900場養雞場，在養量1535萬多隻，占全國14.95%，總飼養量全國第二，已是全國主要雞肉及雞蛋生產地；但在氣候逐年愈顯極端下，多變溫度差異及病毒侵襲，讓家禽飼養管理更不容易。

因此，農業部民國112年起推動「禽舍改建升級補助計畫」，農業局也積極輔導傳統開放式家禽場申請禽舍改建，以提升產業生產效率及生物防疫能力。

養雞場業者則表示，傳統禽舍未改建前，雞隻常因高溫而照顧不易，死亡率增加，改建成水簾式禽舍後，透過溫度調節讓禽舍內溫度比外面溫度約低3度至4度，大幅減少雞隻熱緊迫致死率，助益很大。

台南 氣候變遷 風險

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