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監控柳科防汙 南市府多管齊下稽查將增設電子看板
監控柳營科技園區防汙，南市府多管齊下強化稽查量能，去年起更出動無人機每月至少2次稽查，今年下半年將於園區重要路口設置電子看板，定期揭露相關資訊，即時掌握園區環境情況。
台南市政府經發局今在民治市政中心針對柳科防汙開記者會，經發局表示，每年依照柳營科技工業區暨環保園區環評承諾內容，持續進行工業區周邊環境監測項目，包含空氣品質、水質、噪音以及生態等項目。
因應產業轉型，近年增加園區汙水廠放流水水質重金屬銦、鎵、鉬監測；土壤地下水則每年針對多環芳香族碳氫化合物、氯化碳氫化合物及總石油碳氫化合物調查；並持續就廠商周界異味、納管水質、營建噪音以及各種生產行為衍生汙染物排放日、夜間監測。
經發局長林榮川表示，柳科園區內自去年起引進無人機，每個月進行2次飛行任務，透過空拍影像來比對園區環境是否有變異，今 (113) 年2月就發現園區南側滯洪池有不明油汙，立即循園區下水道找到肇事廠商，要求廠商清除。
經發局預計今年下半年於園區重要路口設置電子看板，定期揭露相關資訊，希望藉由各項智慧監測系統逐步降低園區周遭居民的疑慮。
經發局說，除委託保全人員及專業廠商執行日夜間巡邏。近期更擴大巡查範圍至周邊鄰里，每周不定期派遣人員於夜間至附近大農里、篤農里、重溪里、太康里、神農里、果毅里等區域巡查，如有發現任何不法或可疑行為立刻通報相關單位處置。
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