影／嘉義國民美食也能用看的 火雞肉飯特展視覺聽覺數位化展出

嘉義市立博物館建館20周年，費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕，展出火雞肉飯身世背景、美味秘訣、人情故事、65間火雞肉飯專賣店家地圖等，觀眾大開眼界，對火雞肉飯文史故事有更深入了解。

市府調查嘉市有150家火雞肉飯店，地方人士習慣簡稱「雞肉飯」，主要食材是火雞肉不是肉雞或土雞肉，外地部分店家反而稱為火雞肉飯，前市長、總統府資政張博雅指在地人稱「雞肉飯」，外地人說是火雞肉飯，特展名稱火雞肉飯，反而讓外地火雞肉飯店正名。

市長黃敏惠、張博雅、立委王美惠、張啟楷及多位議員、文化局長盧怡君等參加開幕，觀賞吳鳳幼兒園表演「雞肉飯舞」，來賓分別端出食材模型，盧怡君、策展人、火雞肉飯調查研究員陳俊文及蔡灯偉，述說策展調查過程，黃敏惠說，每個人心中都有不同的火雞肉飯，吃雞肉飯簡單，簡單容易的事，策展卻不容易簡單。

開幕結束，策展人引導黃敏惠等來賓進展場參觀解說，展場從火雞肉飯主角火雞談起，有火雞圖像及聲音，從古至今，火雞歷經不同時代和文化演變，日治時期走進台灣民家後院，成為餐桌佳餚美味。專區介紹遍布嘉市大街小巷火雞肉飯店，透過數字解碼火雞肉飯背後的小知識，從作家、部落客筆下生動描述，讓火雞肉飯紙上飄香。

揭密火雞肉飯店家如何烹煮美味佳餚，從火雞肉、米飯、油蔥、醬汁製作料理工序，加上市府舉辦雞肉飯節慶活動，邀請業者成功挑戰世界最大碗火雞肉飯的金氏世界紀錄，展覽尾聲，邀請大家聊聊心目中的火雞肉飯，透過影像、聲音和文字記錄，邀請市民、遊客分享心目中美味標準和最佳選擇。