快訊

國家警報響了！10縣市大雨特報 6縣市大雷雨轟1小時

與女友吵架又找嘸人 狠心生父將滿月男嬰棄置錢櫃門口

全球首例！颱風日遭電線勒頸 台大醫院植入主動脈「長成氣管」

影／嘉義國民美食也能用看的 火雞肉飯特展視覺聽覺數位化展出

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市立博物館費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市立博物館費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕。記者魯永明／攝影

嘉義市立博物館建館20周年，費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕，展出火雞肉飯身世背景、美味秘訣、人情故事、65間火雞肉飯專賣店家地圖等，觀眾大開眼界，對火雞肉飯文史故事有更深入了解。

市府調查嘉市有150家火雞肉飯店，地方人士習慣簡稱「雞肉飯」，主要食材是火雞肉不是肉雞或土雞肉，外地部分店家反而稱為火雞肉飯，前市長、總統府資政張博雅指在地人稱「雞肉飯」，外地人說是火雞肉飯，特展名稱火雞肉飯，反而讓外地火雞肉飯店正名。

市長黃敏惠、張博雅、立委王美惠、張啟楷及多位議員、文化局長盧怡君等參加開幕，觀賞吳鳳幼兒園表演「雞肉飯舞」，來賓分別端出食材模型，盧怡君、策展人、火雞肉飯調查研究員陳俊文及蔡灯偉，述說策展調查過程，黃敏惠說，每個人心中都有不同的火雞肉飯，吃雞肉飯簡單，簡單容易的事，策展卻不容易簡單。

開幕結束，策展人引導黃敏惠等來賓進展場參觀解說，展場從火雞肉飯主角火雞談起，有火雞圖像及聲音，從古至今，火雞歷經不同時代和文化演變，日治時期走進台灣民家後院，成為餐桌佳餚美味。專區介紹遍布嘉市大街小巷火雞肉飯店，透過數字解碼火雞肉飯背後的小知識，從作家、部落客筆下生動描述，讓火雞肉飯紙上飄香。

揭密火雞肉飯店家如何烹煮美味佳餚，從火雞肉、米飯、油蔥、醬汁製作料理工序，加上市府舉辦雞肉飯節慶活動，邀請業者成功挑戰世界最大碗火雞肉飯的金氏世界紀錄，展覽尾聲，邀請大家聊聊心目中的火雞肉飯，透過影像、聲音和文字記錄，邀請市民、遊客分享心目中美味標準和最佳選擇。

火雞肉飯特展即日起至明年3月2日止，地點博物館一樓特展廳，展期配合每月一場推廣活動，包括美食巡禮、講座、繪本導讀、美食對談等豐富活動，展覽詳細資訊在嘉市立博物館官網。

嘉義市立博物館費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市立博物館費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市立博物館費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市立博物館費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市立博物館費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市立博物館費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市立博物館費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕。記者魯永明／攝影
嘉義市立博物館費時2年委託成大歷史系及策展團隊，調查聞名國民美食火雞肉飯文史及店家故事，將小吃變成用眼看、用耳聽的火雞肉飯特展，上午特展開幕。記者魯永明／攝影

火雞肉飯 美食 飯店

延伸閱讀

嘉市府組團赴美教育交流 巧遇黃敏惠童年老師舊金山僑領

定向越野／探索台北壓軸賽貓空登場 黃敏惠無懸念摘金

奧運射擊選手劉宛渝「回嘉」 黃敏惠送上溫暖擁抱讓她哽咽

奧運田徑／「跨欄甜心」張博雅390字吐心聲！相約花蓮見

相關新聞

監控柳科防汙 南市府多管齊下稽查將增設電子看板

監控柳營科技園區防汙，南市府多管齊下強化稽查量能，去年起更出動無人機每月至少2次稽查，今年下半年將於園區重要路口設置電子...

退休校長創作「種齒驚魂記」台語散文 捐南市圖推廣台語文

台南市退休校長黃良成成立台語文化班學會，致力台語文推廣，將個人經歷寫成「種齒驚魂記」，以及匯整台語班學員作品的「再造前景...

雲林建國眷村挖出新遺跡 日軍當年規畫曝光

雲林縣虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，後被國民政府接收作為眷村使用，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉...

台南機場復航越南胡志明市航班有望 最快年底前可簽約

台南市議員陳怡珍今天在議會建設委員會關切，台南機場直航越南胡志明市班機之事，以往每周4班往返對飛，載客率穩定成長，惟因疫...

嘉縣社口附幼小零錢大愛心 關懷非洲17年不間斷

嘉義縣中埔鄉社口附幼響應台灣世界展望會兒童資助計畫17年不間斷，每學期末孩子們與畢業的學長姊都會將撲滿帶回幼兒園，匯集小...

10年首變革！台南市區公車重整19條路線 巨業、統聯營運

台南市政府交通局辦理市區公車路網重整計畫，依都會公車、生活公車、厝邊公車分級規畫19條路線，近期已完成路線評選作業，分別...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。