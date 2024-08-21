退休校長創作「種齒驚魂記」台語散文 捐南市圖推廣台語文

台南市退休校長黃良成成立台語文化班學會，致力台語文推廣，將個人經歷寫成「種齒驚魂記」，以及匯整台語班學員作品的「再造前景」兩本書，總計69冊捐給台南市立圖書館，今天由台南市政府文化局長謝仕淵代表接受贈書，謝仕淵表示，感謝台語文化班學會致贈優良讀物，為推廣台語文化傳承盡一份心力，希望透過圖書分享，讓民眾藉由閱讀認識優美的台語文化。

台語文化班學會理事長黃良成與顧問台南市議會副議長林志展，共同捐贈學員精心創作台語文成果集「再造前景」以及黃良成甫於今年6月底出版的台華雙語散文「種齒驚魂記」，該書除描述黃良成植牙體驗的「百萬金喙養成記」，更收錄有關植牙的醫學新知「醫用教材：台語愛會通」。

黃良成表示，「希望透過自身血淋淋的百萬植牙體驗，讓病患了解植牙的過程，也能讓醫生們透過該書了解如何用台語與病患有效溝通，降低民眾對於植牙的害怕與擔憂」。同時用生活化、實用化和趣味化的台語來記錄日常生活、，將台語傳播出去。

台南市台語文化班學會自2022年成立至今，對於推廣台語文文化不遺餘力，為擴展台語文化至全市，透過深耕在地社區與區公所、圖書館，也在東區、永康區、安南區、歸仁區、善化區、新化區、麻豆區等地開設「台語文化班」，並鼓勵學員用台語文進行創作，傳承台語文化。

文化局長謝仕淵表示，台南市圖書館近年來推動提升本土語言閱讀力，為保留並傳承及本土語言，圖書館新總館4樓設立「台語文專區」收錄各類型台語文圖書為己任，累積至今已有近2千冊，並持續豐富館藏，同時也開設「島國多聲道」推廣本土語言學習系列課程，以及即將登場的台語說故事及台語故事講員培訓等活動，用多元方式親近閱讀，拉近民眾與本土語言的距離。

黃良成透過親身經驗，種齒過程經歷半年的千辛萬苦，在一樣的院所，遭遇不同醫生的手路，有商業經營想賺錢的話術，也有貼心關懷疼惜患者的醫生，黃良成盼透過這本書，讓有意植牙的人，不要只想靠運氣，因為最怕的是花錢討皮疼。