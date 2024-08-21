快訊

首次最低工資審議會9月召開 卓榮泰先喊加薪

羅冠聰的香港備忘錄：深愛香港的港人，應該留守或離去？

再帶走1人！林宜瑾永康服務處搜索結束 檢調扣大批資料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林建國眷村挖出新遺跡 日軍當年規畫曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，後被國民政府接收作為眷村使用，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉道與車道，原以為不復存在，近日進行修復、再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，圖中積水處為修車溝槽。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，後被國民政府接收作為眷村使用，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉道與車道，原以為不復存在，近日進行修復、再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，圖中積水處為修車溝槽。記者陳雅玲／攝影

雲林縣虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，後被國民政府接收作為眷村使用，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉道與車道，原以為不復存在，近日進行修復、再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，為該處成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地歷史佐證。

雲林縣虎尾鎮建國一村、二村於2015年6月1日公告登錄為雲林縣的聚落建築群，縣府陸續進行修繕，去年獲文化部核定440萬元，針對虎尾建國一村最後一塊拼圖，包括「甲棟」、「1號眷舍」(里長宅)、「庫房棟」、「21號眷舍」、「14號眷舍」以及「竹房棟」，委託虎尾眷村再造協會與蔡沛辰建築師合作進行修復及再利用調查。

上周調查時意外挖出紅磚堆砌的車道及送水的水管，虎尾眷村再造協會理事長魯紜湘證實，該車道應為日軍在民國33年中興建完成，距今近80年歷史，她表示，1943年日軍徵收虎尾鎮後壁寮、竹圍仔、吳厝等聚落，作為海軍航空兵舍1區至4區，其中1區（即現在的建國一村）作為行政空間，興建醫院、宿舍、倉庫、水園區、碉堡等，根據國軍接收的地圖顯示，醫院有運送病患的車道與迴轉道，但在醫院遺跡旁卻看不出，僅2006年普查時曾發現一節車道遺跡，如今挖出約100公尺長的車道，大家都很興奮。

魯紜湘說，目前車道仍有部分仍在開挖，根據接收地圖顯示，醫院的車道會一直連接到日軍原來針對該地第二期工程的道路規畫，若能將這條道路挖出來的話，可以判斷出這是日軍在建國一村裡面分期進行的工事，日軍對該處已有發展已有完整規畫，只是因為戰敗投降，來不及完成二期工程。

除了挖出醫院旁的車道遺跡，調查團隊也在附近挖到當時的修車溝槽，魯紜湘說，從這些遺址清楚地了解到，日軍在建國醫村所建設的軍事工事裡面，其實很完善，從醫院運輸病人的道路、車庫，到維修的修車溝槽等，都有完整規畫，只是後續國軍眷屬在上面興建房舍，讓這些建設埋沒在下方。

雲林縣府文化觀光處文化資產科長張力元表示，建國眷村在調查的過程中比對國民政府與日軍交接的地圖，發現建國一村入口處甲棟軍醫院周圍有車道、 迴轉道廣場等歷史遺構，而在靠近活動中心旁的竹房棟也發現日軍修車溝槽，對於該基地在成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地的這一段歷史，提出明確佐證，更為雲林縣文化資產保存帶來更具時代意義的故事脈絡。

日軍與國軍交接建國一村的地圖右側上方可以看見在醫院旁有迴轉車道。圖／虎尾眷村再造協會提供
日軍與國軍交接建國一村的地圖右側上方可以看見在醫院旁有迴轉車道。圖／虎尾眷村再造協會提供
雲林縣虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，後被國民政府接收作為眷村使用，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉道與車道，原以為不復存在，近日進行修復、再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，圖為紅磚砌成的車道遺跡。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，後被國民政府接收作為眷村使用，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉道與車道，原以為不復存在，近日進行修復、再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，圖為紅磚砌成的車道遺跡。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，後被國民政府接收作為眷村使用，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉道與車道，原以為不復存在，近日進行修復、再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，圖為紅磚砌成的車道遺跡。記者陳雅玲／攝影
雲林縣虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，後被國民政府接收作為眷村使用，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉道與車道，原以為不復存在，近日進行修復、再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，圖為紅磚砌成的車道遺跡。記者陳雅玲／攝影

日軍 眷村 車道

延伸閱讀

中英文營隊同時辦 雲林永年中學為國高中生量身練功

雲林祭出破袋檢查和退運 垃圾量減少回收增

國慶焰火雲林試放 11處觀賞點及時間曝光 在地人指這地方「最特別」

國慶焰火首度在雲林 9月13日晚上將試放

相關新聞

台南機場復航越南胡志明市航班有望 最快年底前可簽約

台南市議員陳怡珍今天在議會建設委員會關切，台南機場直航越南胡志明市班機之事，以往每周4班往返對飛，載客率穩定成長，惟因疫...

強颱凱米、低壓帶來豐沛降雨 豐水期仁義潭蘭潭水庫未滿庫原因曝

強颱凱米及低壓帶接連帶來豐沛降雨，嘉義縣八掌溪水暴漲，仁義潭及蘭潭水庫的水位持續上升，達警戒水位，水公司啟動滿溢安全機制...

雲林建國眷村挖出新遺跡 日軍當年規畫曝光

雲林縣虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，後被國民政府接收作為眷村使用，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉...

嘉縣社口附幼小零錢大愛心 關懷非洲17年不間斷

嘉義縣中埔鄉社口附幼響應台灣世界展望會兒童資助計畫17年不間斷，每學期末孩子們與畢業的學長姊都會將撲滿帶回幼兒園，匯集小...

10年首變革！台南市區公車重整19條路線 巨業、統聯營運

台南市政府交通局辦理市區公車路網重整計畫，依都會公車、生活公車、厝邊公車分級規畫19條路線，近期已完成路線評選作業，分別...

國慶焰火 雲林9月13日試放

今年國慶焰火將在雲林縣施放，縣府昨公布活動主視覺，因雲林是布袋戲原鄉，結合素還真意象，9月13日晚上8時在虎尾科技大學高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。