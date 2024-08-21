雲林建國眷村挖出新遺跡 日軍當年規畫曝光

雲林縣虎尾鎮建國眷村在日治時期曾是日本海軍航空兵舍，後被國民政府接收作為眷村使用，根據史料記載，建國一村日軍軍醫院有迴轉道與車道，原以為不復存在，近日進行修復、再利用調查時，意外挖出車道遺跡、修車溝槽，為該處成為眷村前的日本海軍航空隊軍事要地歷史佐證。

雲林縣虎尾鎮建國一村、二村於2015年6月1日公告登錄為雲林縣的聚落建築群，縣府陸續進行修繕，去年獲文化部核定440萬元，針對虎尾建國一村最後一塊拼圖，包括「甲棟」、「1號眷舍」(里長宅)、「庫房棟」、「21號眷舍」、「14號眷舍」以及「竹房棟」，委託虎尾眷村再造協會與蔡沛辰建築師合作進行修復及再利用調查。

上周調查時意外挖出紅磚堆砌的車道及送水的水管，虎尾眷村再造協會理事長魯紜湘證實，該車道應為日軍在民國33年中興建完成，距今近80年歷史，她表示，1943年日軍徵收虎尾鎮後壁寮、竹圍仔、吳厝等聚落，作為海軍航空兵舍1區至4區，其中1區（即現在的建國一村）作為行政空間，興建醫院、宿舍、倉庫、水園區、碉堡等，根據國軍接收的地圖顯示，醫院有運送病患的車道與迴轉道，但在醫院遺跡旁卻看不出，僅2006年普查時曾發現一節車道遺跡，如今挖出約100公尺長的車道，大家都很興奮。

魯紜湘說，目前車道仍有部分仍在開挖，根據接收地圖顯示，醫院的車道會一直連接到日軍原來針對該地第二期工程的道路規畫，若能將這條道路挖出來的話，可以判斷出這是日軍在建國一村裡面分期進行的工事，日軍對該處已有發展已有完整規畫，只是因為戰敗投降，來不及完成二期工程。

除了挖出醫院旁的車道遺跡，調查團隊也在附近挖到當時的修車溝槽，魯紜湘說，從這些遺址清楚地了解到，日軍在建國醫村所建設的軍事工事裡面，其實很完善，從醫院運輸病人的道路、車庫，到維修的修車溝槽等，都有完整規畫，只是後續國軍眷屬在上面興建房舍，讓這些建設埋沒在下方。