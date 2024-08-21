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嘉縣社口附幼小零錢大愛心 關懷非洲17年不間斷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉社口附幼小零錢大愛心資助非洲兒童17年不間斷。圖／台灣世界展望會提供
嘉義縣中埔鄉社口附幼小零錢大愛心資助非洲兒童17年不間斷。圖／台灣世界展望會提供

嘉義縣中埔鄉社口附幼響應台灣世界展望會兒童資助計畫17年不間斷，每學期末孩子們與畢業的學長姊都會將撲滿帶回幼兒園，匯集小零錢跟社口附幼小朋友、家長、畢業學長姊與老師們的愛心與祝福，透過兒童資助計畫幫助資助童與他的家庭及社區，擁有翻轉生命的機會與力量。

社口附幼17年來每學期都有一個活動，那就是送愛到非洲活動，無論是正在就讀的小朋友、已經畢業的學長姊跟老師們會將家中儲蓄的零錢撲滿帶到幼兒園，回應台灣世界展望會兒童資助計畫。

社口附幼主任曾清如表示，現在園內有25名小朋友就讀，不單單邀請孩子與家長透過存零錢延續資助非洲的愛，也結合台灣世界展望會分享非洲近況與當地兒童的生活挑戰與體驗活動，讓小朋友們透過看見、聽見與實際體驗的方式認識世界，知道年紀小也能成為改變世界的力量，期盼孩子們更加珍惜現在所擁有的人事物。

曾清如說，2007年開始資助非洲查德的Amy，當她長大後，延續大家的愛心繼續資助尚比亞的Rogers。園所的小朋友雖然不多，但是透過展望會的分享、影片與體驗活動，孩子們對非洲兒童的需要不再只是停留在餓肚子，也看見水的需要，教育的缺乏，這次結合提水的體驗活動，更讓小朋友們了解水的取得對國外的孩子是多麼辛苦的事，除了讓大家更加珍惜水以外，也看見大家的幫助能為當地的兒童帶來甚麼改變。

除了正在就讀的小朋友以外，也有畢業的學長姊託家人將自己的撲滿帶到學校一起響應活動，葉媽媽分享，自己的孩子已經就讀小學，在就讀幼兒園的時候跟著大家一起存小零錢幫助查德的Amy，雖然已經畢業了，但也希望可以一起參與其中。

展望會中區辦事處長胡婉雯表示，社口附幼17年來不間斷投入兒童資助計畫，老師們不只讓孩子看見在地球的另一端面對不同生活挑戰的小朋友，進而珍惜自己所擁有的資源外，也引導孩子們將愛傳遞出去，一起讓世界變得更溫暖。

嘉義縣中埔鄉社口附幼小零錢大愛心資助非洲兒童17年不間斷。圖／台灣世界展望會提供
嘉義縣中埔鄉社口附幼小零錢大愛心資助非洲兒童17年不間斷。圖／台灣世界展望會提供
嘉義縣中埔鄉社口附幼體驗非洲兒童提水日常。圖／台灣世界展望會提供
嘉義縣中埔鄉社口附幼體驗非洲兒童提水日常。圖／台灣世界展望會提供

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