10年首變革！台南市區公車重整19條路線 巨業、統聯營運

台南市政府交通局辦理市區公車路網重整計畫，依都會公車、生活公車、厝邊公車分級規畫19條路線，近期已完成路線評選作業，分別由巨業交通股份有限公司及統聯汽車客運股份有限公司取得路線籌備資格，預計今年底前首批路線通車上路。

交通局長王銘德表示，新的市區公車採路線分級概念，分為都會公車、生活公車及厝邊公車3個層級，都會公車以路線直截、加密班次為主，形成府城六區及永康、仁德的市區公車的骨幹；生活公車改善既有路線無效率的繞駛路段與增加班次，並依據民眾需求擴充路線；厝邊公車以中型巴士或九人小巴營運，著重市區近郊社區與聚落服務缺口。

王銘德指出，巨業交通股份有限公司取得9條路線經營籌備權，除既有的15、19、20、77路外，102、107都會公車由2路公車升級，102路由永康經永大路、崑山科大、台南車站至地方法院，107路由成大醫院經台南車站至安平；另新闢生活公車32路，由原住民文化會館經喜樹、灣裡至高鐵台南站。厝邊公車部分新闢903路安平觀光公車，串聯安平區主要景點，以及904路永康臨時轉運站經安南醫院至鹿耳門天后宮，深入安南區社區聚落，提供市民與遊客更便利的公共運輸服務。

統聯汽車客運股份有限公司取得10條路線經營籌備權，除既有的0、6、9、10路外，103、104都會公車由3路公車升級，103路由土城高中經海東國小至成大醫院，104路由台南火車站經市立醫院至仁德後壁厝。另新闢生活公車22路由台南轉運站經和緯路至安平，以及23路由仁德轉運站經東區仁和路至台南轉運站。厝邊公車部分新闢905路和順轉運站經安南醫院、十二佃至鹿耳門聖母廟，提供安南區東西向就醫服務，906路則由南區喜樹經灣裡、仁德至市立醫院，滿足當地採買及就醫需求。

台南市公共運輸處處長吳俁之表示，本次19條路線有原有路線重整也有新增的路線，皆由新進市區客運業者取得營運資格，市府將協助新業者盡速完成籌備作業，以利路線如期上線服務，首批路線調整預定今年第四季通車，其餘將在明年分批上線。

大台南公車生力，巨業加入市區公車營運業者。圖／台南市交通局提供

台南市區公車重整，圖為都會公車路線。圖／台南市交通局提供

生活公車路線。圖／台南市交通局提供