嘉市府組團赴美教育交流 巧遇黃敏惠童年老師舊金山僑領

台美關係增溫，嘉義市赴美教育交流團日前由教育處長郭添財率團，參訪舊金山、加州洪堡郡及洛杉磯等地，在舊金山巧遇來自嘉義的市長黃敏惠童年老師、舊金山僑領陳秀英，陳秀英見到故鄉人特別親切，設宴接待交流團，還與黃敏惠師生視訊對話。

陳秀英對嘉義市政建設進步發展，充分展現KANO精神，讓在海外的嘉義市人感到光榮驕傲，近期將返國拜會市長，表達海外台灣人對故鄉嘉義的關心與支持。

訪問團抵達舊金山後，由美國加州洪堡郡教育廳副廳長Dr.ColbySmart及駐舊金山台北經濟文化辦事處 (TECO)組長董慶豐接機後，前往矽谷Google公司、史丹佛大學、舊金山大學、舊金山藝術高中，並在TECO與拉文大學Lawrence A.Machi教授以「Successful School Leadership」進行專題演講與對話交流。

TECO處長賴銘琪歡迎交流團到訪表示，嘉市組團來舊金山是很好的國際交流，TECO與柏克萊大學、史丹福大學都有合作案，甄選這些學校大學生到台灣交流。國中小國際交流也很重要，讓台美學生建立國際友誼，增加國際視野，做教育外交。

交流團訪問舊金山大學，由副校長Eileen Fung接待。她介紹舊金山大學最新客製化教育課程，包括尖端科技課程、永續及緩解氣候變遷課程、矽谷沉浸課程，都是國際重視議題。