加拿大英語教師斜槓成為黑膠唱片達人 逾4千收藏價格最貴是這張

加拿大籍英語教師柯同士，定居嘉義市24年，愛上嘉義人情味熱情好客，為紓解思鄉之情，迷上童年跟著父親聆聽的黑膠唱片，到處收藏，累計收藏英、德、法、日本、西班牙、萄葡牙、台灣等共逾4千張唱片，授課之餘，逢周休經營音樂盒咖啡黑膠所，以樂會友，珍藏價格最貴1張唱片是1989年日本首映由宮崎駿執導的動畫電影《魔女宅急便》，他花費近萬元購買的限量版。

位在民國路的音樂盒咖啡黑膠所，成為黑膠唱片同好聚會地點，逢周休下午到晚間，這裡洋溢悠揚唱片美聲音樂，以及咖啡香，柯同士為客人點選喜歡的音樂，讓人陶醉，9月6日晚上7點到10點，他將首次在嘉義火車站附近城市願景館，舉行黑膠唱片派對。

台灣第一位「台語廣告」金鐘獎得主，任職嘉市正聲電台經理的資深廣播人許家賓，也是黑膠唱片愛好者，將珍藏近5千張黑膠唱片讓渡友人，讓黑膠美音繼續傳送，日前到音樂盒咖啡黑膠所與柯同士交流，讚賞柯同士營造黑膠唱片美聲樂園。

許家賓說，黑膠擁有「聽了就想轉大聲才暢快」的魔力，而且會情不自禁跟著音樂節奏打拍子，這都是CD和其它數位唱片無法比擬地方，沒落多年黑膠唱片比數位產品更稀有和動聽，近幾年玩家越來越多，形成「瘋黑膠」熱潮。

許家賓表示，CD、MP3等數位產品，號稱百年不壞，但聲音太乾淨，且高音單薄、不穩，黑膠音頻最高可到2萬8千赫茲，CD等數位音頻最高只到2萬赫茲，到現在還是無法和黑膠媲美。柯同士說，聽黑膠讓人有聞聲如見演唱者的臨場感，父母送他許多黑膠唱片。