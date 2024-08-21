強颱凱米、低壓帶來豐沛降雨 豐水期仁義潭蘭潭水庫未滿庫原因曝

強颱凱米及低壓帶接連帶來豐沛降雨，嘉義縣八掌溪水暴漲，仁義潭及蘭潭水庫的水位持續上升，達警戒水位，水公司啟動滿溢安全機制，洩洪道自然溢流，停止自掌溪進水口引進水源，隔壁雲林湖山水庫、台南曾文水庫，蓄水滿庫蓄水率百分百，仁義潭及蘭潭水庫連串供水，為避免水庫溢流造成溢洪道下游民眾安全疑慮，未蓄水滿庫，維持平均蓄水率95%。

上月底凱米颱風帶來豐沛降雨，最近又有低氣壓籠罩帶來降雨，半個多月為嘉義帶來豐沛雨量，但仁義潭及蘭潭水庫蓄水率， 卻不能像湖山水庫或曾文水庫，蓄水率達到100%，白白地讓大量溪水流失入海，引發外界質疑。

水公司第五區管理處說，蘭潭、仁義潭水庫採離槽式水庫設計，位於鄰近人口較稠密地區，水公司依據水庫運用要點運用規線操作，依據降雨狀況調控進水量，避免水庫溢流造成溢洪道下游民眾安全疑慮。

蘭潭及仁義潭水庫蓄水量較前幾年豐沛，目前蘭潭水庫蓄水近900萬噸、蓄水率97 %；仁義潭2393.03萬噸、蓄水率96.4%，仁義潭水位達104.8公尺、蘭潭74公尺就停止進水，嘉縣市每日民生及工業用水30萬噸，以目前蓄水量，供應到年底枯水期無虞。