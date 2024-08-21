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酪梨評鑑 雲嘉南跨區競賽

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義農業試驗分所昨首次舉辦雲嘉南區酪梨評鑑競賽，35名農民參賽。記者魯永明／攝影
嘉義農業試驗分所昨首次舉辦雲嘉南區酪梨評鑑競賽，35名農民參賽。記者魯永明／攝影

雲嘉南是酪梨主要產地，嘉義農業試驗分所昨首辦跨區評鑑競賽，吸引35名農民參賽，嘉義分所長方怡丹說，太多品種讓消費者難分辨，藉評鑑引導農友自主把關安全品質，依果菜批發市場及通路需求，落寶不同品種採收分級樣準，也讓農友藉評鑑交流技術，提升收益。

此次評鑑由嘉義農試分所、嘉縣府、竹崎農會、中華幸福果協會共同舉辦。幸福果協會理事長沈世政說，目前品種以「紅心圓」、「嘉選3號」、「綠金」為主，建議消費者找有信譽果農，選果斑明顯、外觀完整、大小適中果品。

國內酪梨栽培2062公頃，雲嘉南約1200公頃占58%，酪梨品種繁多約30多種，嘉義農試所為提升品質、強化消費者對酪梨認識，辦跨區評鑑競賽，參賽資格以酪梨果園坐落雲嘉南，面積0.2公頃以上、至少種50株。

昨評審會場溫控，工作人員將有參賽編號酪梨剖開，評審從外觀、質地、風味與口感、乾物重等評分，過程嚴謹費時，因酪梨含油量高，放微波爐烘乾、秤乾物重，還做農化生物檢測是否有農藥殘留，對有機栽培、產銷履歷農民加分；預計評選1名冠軍、2名亞軍、3名季軍及6名優等獎，今公布成績、周末於竹崎公園頒獎。

嘉義 消費者 酪梨

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