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2設施竣工 台南三爺溪降低汙染

聯合報／ 記者萬于甄鄭惠仁／台南報導
台南市政府擴建虎尾寮水資源回收中心，提升每日可處理的水量，並會挹補乾淨水源至三爺溪，市長黃偉哲（左六）昨出席竣工啟用典禮。記者萬于甄／攝影
台南市政府擴建虎尾寮水資源回收中心，提升每日可處理的水量，並會挹補乾淨水源至三爺溪，市長黃偉哲（左六）昨出席竣工啟用典禮。記者萬于甄／攝影

以往逢雨必淹的台南三爺溪流域整治見成效，凱米颱風來襲時沿岸永康、仁德等低窪地區僅零星淹水，但三爺溪有廢水排入、主流域二仁溪早年重金屬汙染，三爺溪上游現仍屬嚴重汙染，對此市府做排水截流、擴建虎尾寮水資源回收中心昨完工。市長黃偉哲說，上游河段可望降至中度汙染以下，未來「水清、魚現」。

南市水利局說明，三爺溪在網寮橋、五空橋、永寧橋等區段汙染最為嚴重，為有效且加速改善水質，透過截流方式，把排放到三爺溪的民生汙水收集至虎尾寮水資中心處理。

水利局指出，三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程總經費7.8億元、由中央補助7成，2021年11月開工，歷經2年多竣工，將可截流三爺溪網寮橋上游每日2萬4000公噸汙水，虎尾寮水資中心每日可處理水量提升到2萬7000公噸，並回送三爺溪每日1萬公噸，挹補乾淨水源。

黃偉哲、環境部政次葉俊宏出席啟用儀式，黃偉哲說，三爺溪為台南重要區域排水，水質改善與水資源管理更是城市發展的重要一環，後續將持續推動仁德、永康及虎尾寮汙水下水道建設，並提升汙水用戶接管率。

台南社大環境小組召集人黃煥彰說，三爺溪汙染還有來自永康、仁德等地工廠廢水、生活廢水沒截流，目前中華醫大東側有滯洪池，並使用礫間工法簡易處理廢水，但只能處理生活廢水，由於此處仍有空間，建議在此設汙水處理場攔截其他工廠、生活廢汙水，徹底解決三爺溪汙染問題。市府表示，會另做評估。

台南 水資源 黃偉哲

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