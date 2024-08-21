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國慶焰火 雲林9月13日試放
今年國慶焰火將在雲林縣施放，縣府昨公布活動主視覺，因雲林是布袋戲原鄉，結合素還真意象，9月13日晚上8時在虎尾科技大學高鐵校區和建成路試放，預計施放5至10分鐘。至於國慶日當晚則在虎尾高鐵特定區，施放近3萬發焰火，依往例於晚間8時開始，總長度約40分鐘，預估湧入30萬人。
雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室提供試放當天11處最佳觀賞點，包括北溪里剪紙藝術村、新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中。
有縣民認為，若在新虎尾壘球場觀賞，可看見高鐵列車通過，搭配高空焰火，是很特殊的情景。
雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室總幹事蘇建蒼說，9月13日預計試放5至10分鐘，焰火發數仍待確認，周邊會規畫10處停車場，下周開始整地，當天周邊交通管制，並視情況調整管制範圍及時間。
國慶日當晚則在虎尾高鐵特定區施放，當天下午4時30分起舞台安排表演，焰火依往例晚上8時施放。蘇建蒼指出，屆時焰火近3萬發、施放時間約40分鐘，觀賞的「蛋黃區」包括高鐵雲林站前站周邊的學府東路、農機展用地、建成路等處，「蛋白區」則是高鐵後站周邊。
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