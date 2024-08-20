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國土法114年上路 張麗善：應行政院跨部會協商

中央社／ 雲林縣20日電
雲林縣縣長張麗善（左）。聯合報系記者陳雅玲／攝影
雲林縣縣長張麗善（左）。聯合報系記者陳雅玲／攝影

國土計畫法明年上路，國土署今天辦理政策說明研討會；雲林縣長張麗善認為，國家重大政策且攸關農民權益、農業發展，應由行政院跨部會協商，絕非內政部轄下三級機關能定奪。

國土計畫法明年4月30日上路，內政部長劉世芳今天上午出席由內政部國土管理署舉辦的國土計畫政策說明研討會。

劉世芳在研討會中提到，地方政府土地地目變更案，按現行都市計畫法、區域計畫法，程序本來就存在，沒有任何扞格，很遺憾有些地方政府把兩者合一試圖拖延，政府會依法行政，照既有政策方向走。

張麗善晚間指出，國土計畫法為國家重大政策，應由行政院跨部會協商，絕非內政部轄下三級機關就能定奪，這對為台灣經濟奉獻一輩子的農民極不公平，盼同為農工子弟出身的總統賴清德可體恤農民辛苦，保障其農業權，讓農民生活有所依靠。

張麗善說，縣府今年6月24日召開「雲林縣國土計畫法說明會」，會中縣府向中央清楚表達8大訴求，可讓國土計畫法更為周全，避免政策盲點，中央應廣納建言。

張麗善表示，內政部今天舉辦的研討會雖然是由劉世芳親自出席，農業部卻只派科長出席，如此攸關農民權益、農業發展的大事，應該由行政院跨部會協商，才能有效整合，並且清楚說明農民關心的農業權、土地管制規定。

張麗善強調，國土計畫法固然有其良善立意，但涉及層面廣泛，尤其對長期處於經濟發展弱勢的農民，政府對農民的財產權應該有更周全的考量，因此縣府才會針對土地管制規則提出友善修正，以及農業權訴求，只要法令周全，縣府將會全力配合國土計畫上路時程。

國土計畫法 張麗善 農民

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