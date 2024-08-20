南市農村土地重劃區抵費地標售 接近南科貴很多

嘉義市因鄰近茶區而發展出豐富的茶食文化，除了擁有聞名國內外的高山茶，更有來自不同領域的業者將阿里山優質茶葉融合於自家商品中，以文化創意點綴，豐富茶文化的層次。嘉義市政府於8月17至18日受邀參與202

2024-08-20 16:41