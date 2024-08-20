聽新聞
test
0:00 / 0:00
南市農村土地重劃區抵費地標售 接近南科貴很多
台南市地政局今天完成今年度農村社區土地重劃區抵費地標售作業，公告8筆，有5封標單參與投標，標脫3筆，總金額670萬餘元，總面積約301.89平方公尺。其中靠近南科的安定區一塊不到34坪土地，以每坪14萬元售出，反觀柳營區的地以每坪3萬1千多元售出，價格相差近5倍。
地政局表示，此次標脫土地主要位於安定、柳營及白河區，都是鄉村區乙種建築用地，其中柳營區新厝段北安小段147地號土地形狀方整，共有2人競標，最後以每坪3萬1471元標出；標脫面積最大的是安定區中榮段186地號，面積111.54平方公尺的土地，以每坪14萬998元標出。
地政局長陳淑美指出，農村社區土地重劃後有效改善社區公共設施、解決產權複雜問題及提升農村生活環境品質，本次標脫3筆抵費地主要位於柳營新厝農村社區鄰近柳科及國道3柳營交流道；安定中榮農村社區鄰近南科及國道1安定交流道；白河河東農村社區鄰近河東國小及國道3白河交流道，區位便捷，有利於住宅開發及建築使用，且享有周邊田園悠然景觀。標售所得價款將留作農村社區土地重劃區內建設用，以提升農村社區整體環境品質，發揮重劃效益。
本次標售成果將刊載於地政局網站(https://land.tainan.gov.tw/)「臺南市政府地政局網站/土地開發/開發區土地標售專區/土地標售/標售成果」供各界查詢閱覽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言