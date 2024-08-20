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台東女婿葉心言陪妻返鄉務農 3度拿下釋迦評鑑冠軍

中央社／ 台東縣20日電

喜歡吃釋迦、陪妻子返鄉回台東種釋迦的青農葉心言，今年又拿下大目種釋迦競賽冠軍，他去年1月也獲得鳳梨釋迦品種冠軍，總計已拿下3座釋迦評鑑冠軍。

農業部台東區農業改良場今年番荔枝（大目種）優質果園競賽，經過果園、果形評鑑，今天有20名果農進入決賽，競爭激烈。

下午得獎名單出爐，由葉心言奪得冠軍，謝宗憲、林信宇拿下亞軍，鍾長志、宋和穆及陳富銘獲得季軍，另有4名農友入選優等獎。

台東區農業改良場長陳信言致詞表示，台東去年經歷颱風海葵及小犬接連侵襲後，番荔枝果園多有受損，評鑑比賽也因此停辦1年；今年雖然也有受到颱風凱米影響，但農友們展現強大韌性，果園防颱措施都做得相當確實，因此評鑑比賽才能順利辦理。

每名得獎農友的樹勢都相當健康，果品外觀表現都在水準之上，消費者大可安心購買。

評審委員嘉義大學副教授江一蘆表示，這次評鑑競爭十分激烈，農友們栽培管理都相當用心，很多參賽者都具有產銷履歷驗證，管理紀錄十分詳細，且能綜合使用有機質肥料與非化學性資材，並減少除草劑施用，因此不僅果樹本身健康，整體環境生態也相當良好，優質果品值得推廣民眾品嘗。

葉心言今年再度拿下冠軍，抱著得獎釋迦與妻子合照，2021年的大目種釋迦評鑑他也拿下冠軍，去年1月鳳梨釋迦品種同樣奪冠，總計已拿下3座冠軍獎。

葉心言去年接受中央社記者訪問時表示，他是嘉義人、妻子台東人，過去他擔任業務員，因喜歡吃水果，經常吃釋迦，於是興起偕妻子回台東種釋迦念頭；他經常跑到別人果園參觀，學習經驗，辛苦8年拿到冠軍，他會持續種出高品質釋迦讓大家享用。果然，他今年兌現承諾，再度奪冠。

台東 嘉義 鳳梨釋迦

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