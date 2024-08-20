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台南安南區道路下陷成大坑 市府緊急修復

中央社／ 台南20日電

台南市安南區培安路與育安三街口今天上午出現道路下陷狀況，坑洞長約4公尺、寬約1公尺、深約1公尺，未造成人員受傷，市府水利局初判長時間降雨使路基流失，已緊急修復完成。

台南市水利局新聞稿指出，市府水利局及工務局上午接獲通報前往現場勘查，並設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施，避免車輛誤入，經確認無人員受傷。

水利局指出，經工務局現場開挖後，確認坑洞內並無管線設施，初步研判從日前颱風凱米影響以來，至今這段時間經常降雨，致使路基土壤流失，導致路面下陷。

水利局指出，經緊急動員搶修，已於12時左右完成灌漿回填穩固地盤，下午開始打設雙排鋼板樁擋土設施，用以保護舊有護岸基礎，維持道路安全，雖已完成修復破損範圍，但仍會持續觀察，加強相關警示，提醒民眾通行提早改道。

台南 水利局

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