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台南運河遇大潮水位高 市府預布抽水機防淹

中央社／ 台南20日電

台南運河近日受年度大潮影響水位升高，昨天部分路側人行道出現短暫積淹水情形，市府水利局指出，已於沿線預布抽水機，經監控未漫流至車道及影響民宅，滿潮高峰時段後退水。

台南市水利局今天新聞稿指出，依據中央氣象署觀測資料，昨天起至明天為年度大潮期間，市府已預先施設舌閥及布設抽水機組，經運作抽水機組，安平區及中西區運河邊主要道路均無海水倒灌情況，通行正常。

水利局指出，中西區運河星鑽一帶少部份人行步道略有溢流現象，因最初當地人行步道設計考量親水性及景觀性，高程較低，海水一時漫溢至人行步道屬自然現象，此次未漫流至車道影響交通及民宅安全，滿潮高峰時段後立即退水。

水利局補充，為改善運河沿線受年度天文大潮海水倒灌問題，已向內政部國土管理署爭取補助經費辦理「台南市安平區安平運河防潮設施改善計畫」，主要用於增設舌閥，全面封堵安平路側溝通海連通管、於安平路臨近運河3處低漥處人行道設置抽水井及抽水設備、修補既有護岸明顯破損處。

水利局指出，改善計畫並針對運河星鑽低窪地區既有人行步道抬高至現況堤頂高，工程預計於今年9月底上網招標，明年底完工，屆時將可改善漲潮時安平運河沿岸淹水情形。

水利局指出，此次台南沿海大潮時段，部分地面仍可能因海水水位高於地面而衍生部分積水情況，此為自然現象，於大潮時刻過後會快速消散，民眾不必過於驚慌，水利局也會持續注意沿海低窪區域是否有海水倒灌現象，並進行必要防潮改善。

人行道 台南 水利局

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