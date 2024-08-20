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嘉義「文創+1製造所」連結茶文創相會

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自嘉義市政府
照片取自嘉義市政府

嘉義市因鄰近茶區而發展出豐富的茶食文化，除了擁有聞名國內外的高山茶，更有來自不同領域的業者將阿里山優質茶葉融合於自家商品中，以文化創意點綴，豐富茶文化的層次。嘉義市政府於8月17至18日受邀參與2024台東紅烏龍風格節，此次參展由「文創+1製造所」聯合「奮起福米餅」、「起風」、「三哥肉乾」共同參與，推廣嘉義阿里山茶區獨特的美好滋味與飲食記憶。

嘉義市政府文化局表示，此次參展業者中，「奮起福米餅」攜手霹靂布袋戲，將阿里山烏龍茶、蜜香紅茶加入米食中，推出超霹靂新茶食聯名，同時也帶來與乖乖聯名的限定版米乖乖。「起風」為阿里山腳下的潮流茶店，與嘉義在地畫家謝宜庭、設計團隊白水設計共同創作，嚴選臺灣精品茶。「三哥肉乾」創立於1975年，帶來與名香茗茶的聯名禮盒，肉香與茶香襯托，縈繞出東市場的在地記憶。

聚傳媒

嘉義 阿里山

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