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南市第三市政中心 曾文市政園區確定下周啟用

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市第三市政中心曾文市政園區，確定下周在台灣首府大學揭牌啟用。記者謝進盛／攝影
南市第三市政中心曾文市政園區，確定下周在台灣首府大學揭牌啟用。記者謝進盛／攝影

定位為「台南第三市政中心」的曾文願景園區（原台灣首府大學），經過1年多來籌備相關作業就緒，台南市政府本月29日將揭牌啟用，地方也盼園區啟用，帶動麻豆及曾文區發展。

因不敵少子化浪潮，台灣首府大學去年退場後，終止一切校務，進入清算程序，剩餘校產將歸公，由台南市政府負責校舍轉型再造任務，名為「曾文願景園區」，這也是全台首件私校退場後由地方政府接管案例。

曾文願景中心由體育、社會、文化、勞工、教育、衛生、環保等多個局處共同參與規畫，未來將推出大曾文全民運動中心、親子悠遊館、公設民營托嬰中心、圖書館聯合書庫、勞工學苑、樂齡學習中心、心衛中心及行政服務等，教育局台南樂齡學習中心、衛生局麻豆心理衛生中心、社會局食物銀行，

其中，麻豆樂齡學習中心、麻豆數位機會中心預計本月先搬遷校內致遠樓，也將新成立麻豆心理衛生中心。

台南市財政稅務局今下午已發出採通，「曾文願景園區」確定本月29日揭牌，象徵市府機關正式進駐。

另外，原借用新營體育場辦公逾20年的環保局溪北辦公室，也將從新營搬至此，市府財稅局說，牽涉相關作業發包及裝潢，會較原來時程略順延，但大方向不會改變，預估明年初進駐。

此外，內政部警政署保二機動中隊宿舍及訓練基地也落腳，明年就會有相關人員進出，園區維安將更到位。

台南 曾文 衛生局

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