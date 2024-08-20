斥資7.8億顧水質 台南虎尾寮水資源回收中心竣工啟用

台南市逢雨必淹的三爺溪流域，近年透過一系列的治水工程規畫初見成效，解決淹水困擾後，重現三爺溪流域水質則是市府的首要課題；南市府向中央爭取經費，辦理「三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程」，斥資7.8億，歷經約2年半施工，市長黃偉哲今出席竣工啟用典禮，盼未來三爺溪能夠「水清、魚現」。

水利局說明，三爺溪流域因位處台南市人口密集地帶，早年水質備受民生汙染影響，尤其在網寮橋、五空橋及永寧橋等區段，汙染最為嚴重，為有效加速改善三爺溪水質，透過截流方式將排放至三爺溪的民生汙水收集至虎尾寮水資中心處理。

水利局表示，三爺溪上游排水截流及虎尾寮水資源回收中心擴建工程，總經費約7.8億，由中央環境部補助7成、市府自籌3成，2021年11月開工，今年5月順利竣工，後續可截流三爺溪網寮橋上游約2萬4000CMD汙水，虎尾寮水資中心每日則可處理2萬7000噸水量，並回送1萬CMD至三爺溪，挹補乾淨水源。