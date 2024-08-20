南市火災預警升級 1400顆微感器小兵立大功…偵測到14場

台南市環保局已布建1400個微型感測器，除即時掌握空氣品質，更在突發事件如火災發生時發揮關鍵示警作用，把對民眾造成的影響降至最低，讓火災預警升級。今年以監測到14場次，即時發布警示訊息，通知周遭民眾注意。

環保局長許仁澤表示，炎熱乾燥的天氣，提高了工廠發生火災頻率，不僅危及公眾安全，更可能對周邊空氣品質造成衝擊。經布置空品微型感測器，火災發生時，可立即透過數據分析，掌握火災懸浮微粒等汙染物的濃度趨勢及受影響範圍等，並即時發布訊息，通知民眾注意。

台南市已陸續布置1400個微型感測器，扮演小兵立大功角色，今年就監測到14場次，並透過臉書、跑馬燈及市府LINE等管道發布警示訊息，發揮維護空品外的另項火災預警功能。

環保局指出，火災發生後易產生對人體健康有害的空氣汙染物質，若點發生於工廠，影響更嚴重。該局針對大型工廠火災案件進行微型感測器監測及分析，並將空品相關訊息以最快速度傳遞給民眾，提醒做好自我防護。

環保局也提醒業者在作業前應檢視環境是否有廢棄物堆置或易燃品存放，並在作業過程中多留意避免火花影響，防範未然，除保障生命安全並守護空氣品質。民眾可上台南市空氣品質監測網或是下載「臺南環保通APP」查詢空氣品質微型感測數值。