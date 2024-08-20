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退運12車垃圾、破袋2千家戶垃圾 雲林縣拚減量成果曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
因疫情後消費習慣改變，家戶垃圾量增加，雲林縣每天產出垃圾逼近400噸，環保局今年3月展開垃圾破袋稽查、7月退運未分類垃圾，多管齊下成功將垃圾減量。圖／雲林縣環保局提供
因疫情後消費習慣改變，家戶垃圾量增加，雲林縣每天產出垃圾逼近400噸，環保局今年3月展開垃圾破袋稽查、7月退運未分類垃圾，多管齊下成功將垃圾減量。圖／雲林縣環保局提供

因疫情後消費習慣改變，家戶垃圾量增加，雲林縣每天產出垃圾逼近400噸，環保局今年3月展開垃圾破袋稽查、7月退運100噸未分類垃圾，多管齊下成功將垃圾減量，目前每天平均垃圾量已降低至350至360噸，逐月減少，資源回收量也明顯增加。

雲林縣受限沒有焚化爐，垃圾去化過去只能仰人鼻息，縣府積極尋求自主處理管道，包括引進SRF燃料棒處理系統等，但今年家戶垃圾產出量仍持續增加，年初平均每天垃圾產出量逼近400噸，環保局長張喬維表示，家戶垃圾增加是因疫情後消費習慣改變，過去的外食族變外帶，食物過度包裝，加上分類未落實，造成垃圾量增加。

為減少垃圾量、提升資源回收率，雲林縣環保局與各鄉鎮市清潔隊今年3月開始執行垃圾隨車破袋稽查，並於7月開始將未分類垃圾退運，累計抽查2千袋家戶垃圾，其中1439袋含有資源回收物及廚餘，不合格率超過70%，檢出應回收物品近3千件，以紙容器為最多，高達1千件，其次為廚餘821件。

廢棄物管理科長鄧雅謓說，稽查人員對於分類不確實的家戶，會在現場輔導，若家戶丟棄垃圾內含應回收物占整袋垃圾比例達1/6，則直接退運該袋垃圾，經多管齊下，4月至6月的一般垃圾產生量分別為1萬2068噸、1萬1452噸及1萬1133公噸，有逐月減少趨勢，目前全縣每天家戶垃圾量約350至360噸，其中掩埋50至60噸，150噸做成燃料棒，其餘焚化去化。

環保局鼓勵各公所清潔隊積極執行垃圾破袋稽查及垃圾分類、資源回收宣導，另有垃圾處理廠的垃圾退運機制，7月至今已退運12車次，約100噸垃圾，局長張喬維表示，許多鄉鎮垃圾產生量顯著下降、資源回收量上升。西螺鎮平均每月減少約43.9噸、莿桐鄉減少約30噸垃圾，成效最為顯著；廚餘回收增加量則以虎尾鎮、土庫鎮最佳，分別增加23噸、8噸；資源回收量增加的表現優異地區則有虎尾鎮增加約173噸，斗六市增加約99噸。

張喬維表示，環保局將持續執行破袋稽查、垃圾退運機制並加強垃圾分類宣導，民眾若未依規定落實垃圾分類，經勸導仍未改善者，將依廢棄物清理法第12條規定，處以1200元以上至6000元以下罰款。

垃圾分類 環保局長 資源回收

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