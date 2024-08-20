天文大潮台南運河星鑽段溢堤 南市府將加高人行道

受天文大潮影響，南市安平漁港、中西區及南區運河近安平商港處都有溢堤情形，其中環河街運河段有約20公尺溢堤，水深約5公分，水利局表示，將加高此處人行道，防溢堤，預計年底能動工。

依中央氣象署潮汐資料顯示，今天上午南市南區、安平滿潮時間是8點27分、8點28分，潮差相差18公分，昨天安平漁港南側及西北側較低窪處都出現海水溢過碼頭及護堤，但不如上月大潮嚴重，今天也有淹水情形，也不嚴重，10點多水就退去。

台南運河環河街星鑽段約有20公尺護堤遭水溢過，水深約5公分，水利局長邱忠川說，為徹底解決問題，將提高此段人行道，讓運河水無法溢過，目前已進行設計中，預計可在年底前動工。上月農曆16日到19日受天文大潮影響，因運河水位高於安平路段得排水孔，水無法宣洩，水利局提早部署抽水機，防止淹水影響行車事件發生。