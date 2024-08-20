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嘉義市率先升級長者照護智慧觀測服務 新增獨居長者居家通話設備
嘉義市因應超高齡社會，失能及高風險獨居長輩增加，尤其獨居長輩生活易發生意外，嘉義市長期照顧管理中心去年申請經濟部中小及新創企業署，補助「長者照護智慧觀測服務」系統，採用全球領先Wi-Fi感測演算法，感測高風險獨居長輩活動和睡眠等生活訊息，讓外地子女，透過雲端資料了解長輩在宅作息狀況，即時關心。
衛生局長廖育瑋說，照管中心收案獨居失能長輩共522人，其中75歲以上占69%，為讓獨居長輩自在安心，編預算7月率先全台將「長者照護智慧觀測服務」服務升級，納入點通科技公司「伊鍵通-OTTalkPlus居家安全通話設備」，讓身體不適長輩能自主求救。
只要一個按鍵，即可同時發送20支電話，確保求救電話不漏接，提高整體照護品質；另該設備防水、輕巧，可重複使用，且具備免付費通話功能，遠親近鄰可藉此功能，關懷長輩生活。
廖育瑋表示，呼應聯合國2030永續發展課題SDGs目標，這項設備實踐SDGs目標1、3、7、11、17，保障弱勢族群、維持健康生活與福祉，確保可靠及永續城市發展。核心理念為人人都應享有長壽與健康生活，為使健康老化行動、發展友善環境、因應高齡者健康及亞健康在宅老化，在地安老，率先使用新科技，迎接超高齡社會，家中有長照需求，可撥打長照專線1966洽詢，照管中心有專人提供諮詢服務及資源連結。
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