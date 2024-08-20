回響／台南對付熱島效應建構地鐵風廊 透水層納容積獎勵

受到氣溫暖化等影響，世界各地溫度普遍升高，台灣今年夏天更是熱爆，民眾不是在家吹冷氣，就是往百貨公司、超市、山區跑。台南市政府都發局表示，因應高溫，防熱島擴大，南市起步早，提升綠覆率，鼓勵建築基地不透水層改為透水層，接著將有限度納入容積獎勵，也配合鐵路地下化，將建構綠廊道，形成8公里風廊。

徐中強表示，南市府很早就推綠化，除了從城市到山區、海邊的植栽外，部分地區依開挖率高低，要求一定的綠覆率，以及透水層率，除友善環境也達到降低溫度等效果，過去許多建築都採不透水鋪面，目前鼓勵大樓將不透水鋪面改為透水層。

這些措施的推動，公部門必須帶頭示範，徐中強說，已規定2千萬元以上的公共工程都要經過都市設計審議，必須達到一定的綠覆率與透水層比率，未來將把透水層比率有限度納入容積獎勵，如增加2至3趴容積獎勵，減少碳排放增加。

徐中強說，台南有山有海，山林多、農田多，又有溼地，埤塘與水圳比率為6都最高，綠覆率超過30%，也是6都第一，另也是6都中唯一有國家公園的城市，這些優勢加上持續綠化植栽，台南與高雄相較，台南平均溫度較高雄低2度。

目前正在興建中的台南地鐵，可望明後年完工，徐中強說，因應台南鐵路地下化，已啟動沿線周邊設計，從仁德區經舊城區到到永康區，強化綠化植栽，提供更多開放空間，建構綠廊帶，形成風廊，因應沿線人口密集區居民所要面臨的熱島效應。

南科周遭的新市、安定、善化區，近幾年都快速發展，都發局表示，南科特定區容積率不高，依不同性質，從最高商業區的250%到住宅區的100%，低於市區；且規定農業區(供申請變更開發為生活服務區)的容積率不能大於200%，供申請變更開發為產業支援區的容積率不能大於150%。周遭行政區房子仍以透天厝居多，相對建築密度低，與北部城市相較來得好。

目前歸仁高鐵特定區是台南另個突飛猛進的區域，因應熱島效應等問題， 要求都審需做需作環境模擬分析，掌控微氣候及各季節風的流向，並強化綠化，以設計出最通風，能符合自然環境的建築，接著會逐步推廣到其他行政區，打造宜居的有風城市。