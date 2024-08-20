台灣文博會在台南 黃偉哲、大久保麻梨子開箱

2024台灣文化創意博覽會在台南，23日開幕倒數計時，台南市長黃偉哲、日籍藝人大久保麻梨子今天開箱「校本部」展區，也和321巷藝術聚落「巷仔Niau（貓）」相見歡。

台灣文博會開幕倒數只剩3天，黃偉哲、大久保麻梨子今天到北區321巷藝術聚落和10公尺高巨型充氣偶「巷仔Niau（貓）」相見歡，也開箱預覽「校本部」展區的「戶外教學」、「自然實驗室」等展間。

黃偉哲表示，今年台灣文博會在台南，以Lesson：D為主題，D是台南現在身分證開頭字母；Lesson則呈現以台南為名的課程，透過展間講述考試不會考的台灣必修課。台灣文博會同時回溯大航海時期的台南及台灣文化元素，內容多元。

台南市政府發布新聞稿指出，2024台灣文博會將於8月23日至9月1日登場，規劃「校本部」、「漫畫校區」與「文創校區」等三大核心展區，分別坐落於321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區，規劃戲劇、音樂、講座、遊行、市集、手做工藝工作坊等。

值得注意的是，321巷藝術聚落的原日軍步兵第二聯隊官舍群，也在台灣文博會全新亮相，這座台灣極少數保留完整的日治時期陸軍軍用官舍群，將成為台南文資再利用新亮點。

此外，安平古堡與台南孔廟將首度開放夜間參觀，安平古堡8月23日至25日連續3天仿古「熱蘭遮市集」及赤崁樓連續10天晚間大型沉浸式光雕投影，讓人重回400年前拍打台江內海的浪濤。

「巷仔Niau（貓）」則是呼應大航海時代商船常見不可或缺的捕鼠貓，短圓尾巴折角被稱為「麒麟尾」，是擁有擅長抓捕老鼠基因的象徵；「巷仔Niau（貓）」身上花紋呈現台南歷史演變紋理，結合台南建築語彙，帶出跨文化交流城市性格與脈絡，將出現在各景點。