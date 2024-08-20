聽新聞
test
0:00 / 0:00
國慶焰火雲林試放 11處觀賞點及時間曝光 在地人指這地方「最特別」
2024國慶焰火將在雲林施放，並選在9月13日晚上8時在虎尾科技大學高鐵校區跟建成路試放，預計施放5至10分鐘，當天周邊將進行交通管制，籌備辦公室公布周邊11處焰火觀賞點，包含高鐵雲林站前的蛋黃區及後站蛋白區等地。有虎尾鎮民表示，新虎尾壘球場可看見高鐵列車通過，搭配焰火施放，是很特殊的觀賞點。
雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室總幹事蘇建蒼表示，國慶焰火將於9月13日晚上8時在虎尾科技大學高鐵校區跟建成路試放，預計施放5至10分鐘，試放發數尚待確認，目前周邊已規畫10處停車場，並將於下周開始整地，當天周邊將有交通管制，並視情況調整管制範圍及時間。
籌備辦公室表示，焰火觀賞蛋黃區位於高鐵雲林站前站周邊的農機展用地、學府東路、建成路等處，蛋白區則位於高鐵後站周邊。
11處觀賞點有北溪里剪紙藝術村、新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中。
國慶當日焰火施放依照往例從晚上8時開始，焰火發數近3萬發，施放時間約40分鐘，國慶焰火活動籌備辦公室預估雲林縣將湧入近30萬人。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言