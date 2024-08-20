國慶焰火雲林試放 11處觀賞點及時間曝光 在地人指這地方「最特別」

2024國慶焰火將在雲林施放，並選在9月13日晚上8時在虎尾科技大學高鐵校區跟建成路試放，預計施放5至10分鐘，當天周邊將進行交通管制，籌備辦公室公布周邊11處焰火觀賞點，包含高鐵雲林站前的蛋黃區及後站蛋白區等地。有虎尾鎮民表示，新虎尾壘球場可看見高鐵列車通過，搭配焰火施放，是很特殊的觀賞點。

雲林縣國慶焰火活動籌備辦公室總幹事蘇建蒼表示，國慶焰火將於9月13日晚上8時在虎尾科技大學高鐵校區跟建成路試放，預計施放5至10分鐘，試放發數尚待確認，目前周邊已規畫10處停車場，並將於下周開始整地，當天周邊將有交通管制，並視情況調整管制範圍及時間。

籌備辦公室表示，焰火觀賞蛋黃區位於高鐵雲林站前站周邊的農機展用地、學府東路、建成路等處，蛋白區則位於高鐵後站周邊。

11處觀賞點有北溪里剪紙藝術村、新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中。